TDED Erzurum Şubesi 2025 Değerlendirme Toplantısı — Ödüllü Başarı

TDED Erzurum Şubesi, Müceldili Konağı'nda 2025 değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi; ödül, ortak projeler, yayımlar ve gelecek planları ele alındı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:36
TDED Erzurum Şubesi 2025 Değerlendirme Toplantısı — Ödüllü Başarı

TDED Erzurum Şubesi 2025 Değerlendirme Toplantısı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi, genel merkez tarafından verilen en başarılı ikinci şube ödülünün ardından 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısını yönetim kurulu ve üyelerinin iştirakiyle tarihî Müceldili Konağı'nda gerçekleştirdi.

Toplantının Açılışı ve Öğretmenler Günü

Toplantının açılışını yapan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, çoğunluğu öğretmen olan üyelerin Öğretmenler Günü'nü kutladı ve toplantının amaçlarını aktardı.

2025 Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

Başkan Ertaş, 2025 yılında şubenin Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum Koordinatörlüğü, İl Kültür Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve kaymakamlıklarla ortak yürüttüğü faaliyetleri değerlendirdi.

Öne çıkan etkinlikler arasında Âşık Kerem, Yunus Emre ve kültür turizmi açısından Puşkin ve Redhouse'nin öne çıkarıldığı panel, konferans, hikâye anlatıcılığı ve şiir programları yer aldı. Ayrıca EBB desteğiyle yayımlanan Aşık Kerem Erzurum’a Varanda adlı kitap ve Dil ve Edebiyat ile Kardelen Çocuk dergilerine kazandırılan yeni yazarlar toplantıda hatırlatıldı.

Ertaş, çevre iller, ilçeler ve merkez okullarda düzenlenen konferanslarla öğrencilere Türkçe şuuru ve Türkçenin zenginliğinin aktarılmaya devam edeceğini belirtti.

Kültür ve Edebiyatın Şehirdeki Yükselişi

Başkan Ertaş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Dil ve Edebiyat Konağı ile Edebiyat Sokağı'nın açılmasının ardından haftalık kültür ve edebiyat programlarının sayısında ve katılımcı ilgisinde hızlı bir artış gözlendiğini vurguladı. Ertaş, bu destek için EBB Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Kurumsal Başarı ve Kapanış

Hizmet binası olmamasına rağmen 2025'te TDED şubeleri arasında Türkiye'nin en çalışkan ikinci şubesi olma başarısına dikkat çeken Murat Ertaş, bu başarının iyi yönetişim ve kurumsallaşmanın doğal sonucu olduğunu ifade etti. STK'larda kurumsal kimliğin önemine vurgu yaptı.

Toplantı sonunda Başkan Ertaş, şube faaliyetlerine katkı sağlayan üyelere teşekkür belgelerini takdim etti. Etkinlik, günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

TÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ'NİN GENEL MERKEZİ TARAFINDAN EN BAŞARILI İKİNCİ ŞUBE ÖDÜLÜNÜ ALAN...

TÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ'NİN GENEL MERKEZİ TARAFINDAN EN BAŞARILI İKİNCİ ŞUBE ÖDÜLÜNÜ ALAN ERZURUM ŞUBESİ 2025 YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTISINI YÖNETİM KURULUNUN VE ÜYELERİNİN İŞTİRAKİYLE TARİHÎ MÜCELDİLİ KONAĞI'NDA TERTİP ETTİ.

TÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ'NİN GENEL MERKEZİ TARAFINDAN EN BAŞARILI İKİNCİ ŞUBE ÖDÜLÜNÜ ALAN...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?
2
Fırat Life Style’dan Bakanlık Kampanyasına Güçlü Destek: Natura Paryal ile Uygun Konut
3
İsmail Kurtoğlu'na 200 Milyon TL'lik Senet Dolandırıcılığı
4
Edremit Ticaret Odası'ndan Vali İsmail Ustaoğlu'na "Sarıkız" Tablosu ile Ziyaret
5
Kocaeli Bilişim Fuarı'nda dijital uyarı: 'Dijital devrimi ıskalayan tarihten silinir'
6
Bişkek'te 'Altay' Yerleşimi: 34 Binden Fazla Daireyle Yeni Kentsel Proje
7
Mesut Kocagöz Yedinci: Türkiye'nin En Beğenilen İlçe Başkanları Açıklandı

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?