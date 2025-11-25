TDK ve Ankara Üniversitesi: 2025 Yılının Kelimesi/Kavramı İçin Öneri Süreci Başladı

TDK ile Ankara Üniversitesi İLAUM, 2025 Yılının Kelimesi/Kavramı için halktan öneri topluyor. Başvurular 14 Aralık 2025'e kadar TDK sitesinden yapılacak.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 18:14
Türk Dil Kurumu (TDK), Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nın belirlenmesi için öneri sürecini başlattı. Kurumlar, geniş katılımlı bir seçkiyle yılın kelime veya kavramını belirlemeyi amaçlıyor.

Nasıl Katılınır?

Herkesten gelecek kelime ve kavram önerileri için Türk Dil Kurumu genel ağ sayfasında bir bölüm açıldı. Öneride bulunmak isteyen vatandaşlar, 14 Aralık 2025 tarihine kadar söz konusu sayfaya girerek kelime/kavram önerilerini ve öneri gerekçelerini gönderebilecekler.

Değerlendirme ve Geleneksel Hedef

Vatandaşlardan gelen kelime ve kavramlar, TDK Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek. TDK ve Ankara Üniversitesi, "Yılın Kelimesi/Kavramı"nın halk oylamasıyla belirlenmesini geleneksel hale getirmeyi hedefliyor. İlki 2024 yılında gerçekleştirilen uygulamayla "kalabalık yalnızlık" geniş bir katılımla seçilmişti.

Amaç

İki kurum, bu çalışmayla Türkçenin uluslararası kültür alanındaki yerini güçlendirmek, Türkiye’nin küresel ölçekteki kültürel etkisini desteklemek, Türkçenin hak ettiği değeri vurgulamak ve kelimeler üzerine düşünme bilincini yaygınlaştırmak istediklerini belirtiyor.

