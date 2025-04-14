TEB'den 8 Mayıs'ta Başlayan Geri Ödeme Şöleni!

TEB'den 8 Mayıs'ta Geri Ödeme Şöleni!

TEB, yeni kampanyaları ile 8 Mayıs tarihinden itibaren geri ödeme şölenini başlatıyor. Şartları yerine getiren müşterilere 2180 TL'yi bulan geri iade şansı sunuluyor.

Adeta Bir Bonus Festivali

Nisan ayı boyunca TEB, müşterilerine yönelik adeta bir bonus festivali başlattı. Üç farklı kampanya ile toplamda dudak uçuklatan bonus fırsatları sunulmakta. Online alışverişten giyime, market alışverişlerinden kozmetiğe kadar birçok alanda müşterileri bekleyen 2180 TL'ye varan bonus kazanma fırsatı mevcut.

Online Alışverişlerde Geri İade

Teknolojinin sürekli gelişmesiyle online alışverişin önemi artarken, TEB bu trende uygun olarak e-ticaret platformlarında harcama yapan müşterilerine özel bonus kampanyası sunuyor. 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında TEB bireysel kredi kartları ile amazon.com, hepsiburada.com, n11.com, trendyol.com ve pazarama.com üzerinden yapacağınız her 2000 TL'lik alışveriş için 100 TL bonus kazanma fırsatınızı kaçırmayın. Bir müşteri, kampanya kapsamında en fazla 600 TL bonus elde edebilir. Kampanya kaydı yapmak için CEPTETEB Mobil uygulaması üzerinden ya da ONLINE yazarak 4616'ya SMS göndermeniz yeterli.

Giyim ve Kozmetik Alışverişine 780 TL Bonus

TEB, 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Bonus üyesi giyim, aksesuar, kozmetik ve ayakkabı mağazalarında yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 130 TL bonus kazanma fırsatı sunuyor. Bu kampanya ile toplamda 780 TL bonus elde etmek mümkün. Katılmak için CEPTETEB Mobil üzerinden ya da GIYIM25 yazarak 4616'ya SMS göndermeniz yeterli.

Market Alışverişine 800 TL Bonus

Bonus üyesi marketlerden 1750 TL ve üzeri alışverişlerde 80 TL bonus kazanabileceğiniz bu kampanya süresince, bir müşteri toplamda en fazla 800 TL bonus elde edebilir. İlk alışverişinizi gerçekleştirmeden önce kampanyaya katılmak için CEPTETEB Mobil üzerinden ya da MARKET2025 yazarak 4616'ya SMS göndermeniz yeterli.

Üç kampanyaya dahil olan müşterilere bankadan toplam 2180 TL’lik kazanç kapısı açılıyor.