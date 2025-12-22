DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,28 -0,23%
ALTIN
6.077,34 -1,76%
BITCOIN
3.839.604,41 -1,64%

Tedavi Edilmeyen İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Ciddi Sorunlara Neden Oluyor

Doç. Dr. Sezgin Barutçu, tedavi edilmeyen veya kontrolsüz inflamatuvar bağırsak hastalıklarının darlık, fistül, vitamin eksiklikleri ve kolon kanseri riskini artırdığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:32
Tedavi Edilmeyen İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Ciddi Sorunlara Neden Oluyor

Tedavi Edilmeyen İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Ciddi Komplikasyonlar Getiriyor

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Gastroenteroloji Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Sezgin Barutçu, tedavi edilmeyen veya kontrolsüz seyreden inflamatuvar bağırsak hastalıklarının bazı ciddi sorunlara neden olabileceğini belirtti.

İnflamatuvar bağırsak hastalıkları nedir?

Doç. Dr. Barutçu, İnflamatuvar bağırsak hastalıklarının Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi, bağırsaklarda uzun süreli iltihaba yol açan kronik hastalıklar olduğunu; bu hastalıkların bağışıklık sisteminin bağırsaklara aşırı tepki vermesiyle ortaya çıktığını ifade etti.

Belirtiler ve sistemik etkiler

İnflamatuvar bağırsak hastalıkları genellikle genç yaşlarda başlar ve dönem dönem şiddetlenebilir. Belirtiler kişiden kişiye değişmekle birlikte en sık karın ağrısı, ishal (bazen kanlı), kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk ve makatta ağrı görülür. Doç. Dr. Barutçu ayrıca bağırsak dışı tutulum olarak eklem, göz, cilt ve karaciğer gibi birçok sistemin etkilenebileceğine dikkat çekti.

Olası komplikasyonlar

Doç. Dr. Barutçu, tedavi edilmediğinde veya kontrolsüz seyrettiğinde ortaya çıkabilecek sorunları şu şekilde sıraladı: Besin emiliminin bozulması nedeniyle vitamin ve mineral eksiklikleri ile ciddi kilo kaybı; özellikle Crohn hastalığında bağırsak duvarı kalınlaşarak darlık oluşturabilir ve yemek geçişini zorlaştırarak cerrahi gerektirebilir. Uzun süren bağırsak kanamaları demir eksikliği anemisi'ne yol açabilir. Crohn hastalığında bağırsak ile diğer organlar arasında fistül oluşumu görülebilir; bu durum ağrı, akıntı ve enfeksiyon riskini artırır. Ayrıca uzun yıllar devam eden ülseratif kolit veya tüm kalın bağırsağı tutan Crohn hastalığında kolon kanseri riski yükseldiği için düzenli kolonoskopi kontrollerinin önemi vurgulandı.

Tedavi hedefleri ve öneriler

Doç. Dr. Barutçu, tedavideki temel amaçların iltihabı azaltmak, şikayetleri gidermek, hastalığın alevlenmesini engellemek ve kişinin normal yaşamına devam etmesini sağlamak olduğunu belirtti. Günümüzde geliştirilen ilaçlarla hastalığın çoğu zaman kontrol altına alınabildiğini, dolayısıyla olumsuz sonuçların önlenebildiğini söyledi. Tedavi başarısı için düzenli takipler, doktorun önerdiği ilaçların aksatılmaması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemli parçalar olduğu vurgulandı.

Ne zaman gastroenteroloğa başvurulmalı?

Doç. Dr. Barutçu, uzun süren ishal veya karın ağrısı, dışkıda kan görülmesi, açıklanamayan kilo kaybı, ateş ve halsizlik şikayetlerinin devam etmesi durumunda mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurulması gerektiğini söyledi.

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI / GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI’NDAN...

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI / GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI’NDAN DOÇ. DR. SEZGİN BARUTÇU, TEDAVİ EDİLMEYEN VEYA KONTROLSÜZ SEYREDEN İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARININ BAZI CİDDİ SORUNLARA NEDEN OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Otoparklarda Süre ve Ücret Düzenlemesi — 2026 Tarife
2
Kocasinan Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağacı Korumayı Başardı
3
Bozdoğan'da Sis Etkili: Görüş 5-10 Metreye Düştü
4
Çocuklarda Grip Sezonu Başladı: Dr. Serap Ceran Çağrıl'dan Aşı ve Korunma Uyarısı
5
Akşehir'de rahim kaynaklı 40 santimetrelik kitle başarıyla çıkarıldı
6
Başkan Çolakbayrakdar: Sarıkamış Harekâtı'nın 111. Yılında 'Geçmişi Hiçbir Şekilde Unutturmayacağız'
7
Ağrı Patnos'ta Ilıman Kış Besicilere Meralarda Otlatma İmkanı Sağladı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi