Tedavi Edilmeyen İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Ciddi Sorunlara Neden Oluyor

Tedavi Edilmeyen İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Ciddi Komplikasyonlar Getiriyor

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Gastroenteroloji Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Sezgin Barutçu, tedavi edilmeyen veya kontrolsüz seyreden inflamatuvar bağırsak hastalıklarının bazı ciddi sorunlara neden olabileceğini belirtti.

İnflamatuvar bağırsak hastalıkları nedir?

Doç. Dr. Barutçu, İnflamatuvar bağırsak hastalıklarının Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi, bağırsaklarda uzun süreli iltihaba yol açan kronik hastalıklar olduğunu; bu hastalıkların bağışıklık sisteminin bağırsaklara aşırı tepki vermesiyle ortaya çıktığını ifade etti.

Belirtiler ve sistemik etkiler

İnflamatuvar bağırsak hastalıkları genellikle genç yaşlarda başlar ve dönem dönem şiddetlenebilir. Belirtiler kişiden kişiye değişmekle birlikte en sık karın ağrısı, ishal (bazen kanlı), kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk ve makatta ağrı görülür. Doç. Dr. Barutçu ayrıca bağırsak dışı tutulum olarak eklem, göz, cilt ve karaciğer gibi birçok sistemin etkilenebileceğine dikkat çekti.

Olası komplikasyonlar

Doç. Dr. Barutçu, tedavi edilmediğinde veya kontrolsüz seyrettiğinde ortaya çıkabilecek sorunları şu şekilde sıraladı: Besin emiliminin bozulması nedeniyle vitamin ve mineral eksiklikleri ile ciddi kilo kaybı; özellikle Crohn hastalığında bağırsak duvarı kalınlaşarak darlık oluşturabilir ve yemek geçişini zorlaştırarak cerrahi gerektirebilir. Uzun süren bağırsak kanamaları demir eksikliği anemisi'ne yol açabilir. Crohn hastalığında bağırsak ile diğer organlar arasında fistül oluşumu görülebilir; bu durum ağrı, akıntı ve enfeksiyon riskini artırır. Ayrıca uzun yıllar devam eden ülseratif kolit veya tüm kalın bağırsağı tutan Crohn hastalığında kolon kanseri riski yükseldiği için düzenli kolonoskopi kontrollerinin önemi vurgulandı.

Tedavi hedefleri ve öneriler

Doç. Dr. Barutçu, tedavideki temel amaçların iltihabı azaltmak, şikayetleri gidermek, hastalığın alevlenmesini engellemek ve kişinin normal yaşamına devam etmesini sağlamak olduğunu belirtti. Günümüzde geliştirilen ilaçlarla hastalığın çoğu zaman kontrol altına alınabildiğini, dolayısıyla olumsuz sonuçların önlenebildiğini söyledi. Tedavi başarısı için düzenli takipler, doktorun önerdiği ilaçların aksatılmaması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemli parçalar olduğu vurgulandı.

Ne zaman gastroenteroloğa başvurulmalı?

Doç. Dr. Barutçu, uzun süren ishal veya karın ağrısı, dışkıda kan görülmesi, açıklanamayan kilo kaybı, ateş ve halsizlik şikayetlerinin devam etmesi durumunda mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurulması gerektiğini söyledi.

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI / GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI’NDAN DOÇ. DR. SEZGİN BARUTÇU, TEDAVİ EDİLMEYEN VEYA KONTROLSÜZ SEYREDEN İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARININ BAZI CİDDİ SORUNLARA NEDEN OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.