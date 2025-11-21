Tek Enerji Hatay'da 26 Blokta Çatı GES ile 500 kW'lık Yatırım

Tek Enerji, Hatay Emlak Konut projesinde 26 konut bloğunun çatısına kurulan çatı tipi GES ile toplam 500 kW kurulu güç sağlayacak.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:15
Tek Enerji Hatay'da 26 Blokta Çatı GES ile 500 kW'lık Yatırım

Tek Enerji Hatay'da 26 Blokta Çatı GES ile 500 kW'lık Yatırım

Yurtiçi ve uluslararası alanda yenilenebilir enerji projeleriyle öne çıkan Tek Enerji, Hatay'daki Emlak Konut projesinde çatı tipi güneş enerji santrali (GES) kurulumuna başladı. Proje, 26 blok konut çatısında kurularak toplam 500 kW kurulu güç sağlayacak.

Şirket, bu uygulamayla konut projelerinde sürdürülebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmayı, uzun vadeli verimlilik ve maliyet avantajı sağlamayı hedefliyor.

Açıklama

Tek Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Civelek, bölgenin toparlanma sürecine katkı sağlamanın önemine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeniden ayağa kaldırılan Hatay’da, biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Deprem sonrası kurulan güvenli ve modern yaşam alanlarının sürdürülebilir ve güçlü bir enerji altyapısıyla desteklenmesi de büyük önem taşıyor."

Kurulumuna başladıkları GES projesinin bölgeye sağlayacağı etkilerden bahseden Hüseyin Civelek, "Temel amacımız yalnızca bir enerji yatırımı değil; bölge sakinlerine daha güvenli, daha kesintisiz ve daha ekonomik bir enerji altyapısı sunarak kalıcı bir değer üretmek. Kurulumuna başladığımız projemizle enerji maliyetleri uzun vadede önemli ölçüde azalacak, aynı zamanda kesintilere karşı daha dirençli bir yapı oluşacaktır. Tek Enerji olarak bölgedeki enerji dönüşümünün bir parçası olmak bizim için hem sorumluluk hem de gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

HATAY’DA ÇATI TİPİ GES KURULUMUNA BAŞLAYAN TEK ENERJİ BÖLGENİN ENERJİ ALTYAPISINI DAHA VERİMLİ VE...

HATAY’DA ÇATI TİPİ GES KURULUMUNA BAŞLAYAN TEK ENERJİ BÖLGENİN ENERJİ ALTYAPISINI DAHA VERİMLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPIYA KAVUŞTURMAYI AMAÇLIYOR.

HATAY’DA ÇATI TİPİ GES KURULUMUNA BAŞLAYAN TEK ENERJİ BÖLGENİN ENERJİ ALTYAPISINI DAHA VERİMLİ VE...

İLGİLİ HABERLER

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de Tarlada Bulunan 100 mm Top Mermisi Kontrollü İmha Edildi
2
Erzurum'da Kaybolan Çoban Koyunların Arasında Hayatta Kaldı
3
Aydın'da Trafik Denetimi: 74 Sürücüye 598 bin 597 TL Ceza
4
Bodrum'da Kamusal Alanlar İşgallerden Arındırılıyor
5
Aydın'da 5 Kasa Zeytin Çalan Şüpheliler Yakalandı
6
Mardin Nusaybin'de 6 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı: Ehliyetsiz Sürücü Kamerada

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? MEB Son Kararı ve Anlamlı Mesajlar

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

Motorine Zam: İstanbul, Ankara, İzmir Yeni Fiyat Listesi

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut