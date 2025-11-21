Tek Enerji Hatay'da 26 Blokta Çatı GES ile 500 kW'lık Yatırım

Yurtiçi ve uluslararası alanda yenilenebilir enerji projeleriyle öne çıkan Tek Enerji, Hatay'daki Emlak Konut projesinde çatı tipi güneş enerji santrali (GES) kurulumuna başladı. Proje, 26 blok konut çatısında kurularak toplam 500 kW kurulu güç sağlayacak.

Şirket, bu uygulamayla konut projelerinde sürdürülebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmayı, uzun vadeli verimlilik ve maliyet avantajı sağlamayı hedefliyor.

Açıklama

Tek Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Civelek, bölgenin toparlanma sürecine katkı sağlamanın önemine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeniden ayağa kaldırılan Hatay’da, biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Deprem sonrası kurulan güvenli ve modern yaşam alanlarının sürdürülebilir ve güçlü bir enerji altyapısıyla desteklenmesi de büyük önem taşıyor."

Kurulumuna başladıkları GES projesinin bölgeye sağlayacağı etkilerden bahseden Hüseyin Civelek, "Temel amacımız yalnızca bir enerji yatırımı değil; bölge sakinlerine daha güvenli, daha kesintisiz ve daha ekonomik bir enerji altyapısı sunarak kalıcı bir değer üretmek. Kurulumuna başladığımız projemizle enerji maliyetleri uzun vadede önemli ölçüde azalacak, aynı zamanda kesintilere karşı daha dirençli bir yapı oluşacaktır. Tek Enerji olarak bölgedeki enerji dönüşümünün bir parçası olmak bizim için hem sorumluluk hem de gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

