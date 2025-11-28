Tekirdağ Çorlu'da Panelvan Minibüs Alev Topuna Döndü
Havuzlar Mahallesi — Akşam saatleri
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, akşam saatlerinde Havuzlar Mahallesi Havuzlar Mezarlığı yakınlarında park halindeki bir panelvan minibüsten aniden alevler yükseldi.
Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahalesiyle yangın söndürüldü. Alevler nedeniyle araç kullanılamaz hale gelerek hurdaya döndü.
Yangın sırasında zarar gören sürücü S.Ç., yüz ve kol bölgesinde 2. derece yanıklar oluşması üzerine hastanede tedavi altına alındı.
Polis, yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili detayları belirlemek için inceleme başlattı.
