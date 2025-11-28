Tekirdağ Çorlu'da Panelvan Minibüs Alev Topuna Döndü

Çorlu'da park halindeki panelvan minibüs akşam saatlerinde alevlere teslim oldu; sürücü S.Ç. yüz ve kolundan 2. derece yanıklarla hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 12:28
Tekirdağ Çorlu'da Panelvan Minibüs Alev Topuna Döndü

Tekirdağ Çorlu'da Panelvan Minibüs Alev Topuna Döndü

Havuzlar Mahallesi — Akşam saatleri

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, akşam saatlerinde Havuzlar Mahallesi Havuzlar Mezarlığı yakınlarında park halindeki bir panelvan minibüsten aniden alevler yükseldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahalesiyle yangın söndürüldü. Alevler nedeniyle araç kullanılamaz hale gelerek hurdaya döndü.

Yangın sırasında zarar gören sürücü S.Ç., yüz ve kol bölgesinde 2. derece yanıklar oluşması üzerine hastanede tedavi altına alındı.

Polis, yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili detayları belirlemek için inceleme başlattı.

TEKİRDAĞ’DA PANELVAN MİNİBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ, SÜRÜCÜSÜ HASTANELİK OLDU

TEKİRDAĞ’DA PANELVAN MİNİBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ, SÜRÜCÜSÜ HASTANELİK OLDU

TEKİRDAĞ’DA PANELVAN MİNİBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ, SÜRÜCÜSÜ HASTANELİK OLDU

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi
2
Türk Telekom ve TÜBİTAK BİLGEM'den Yerli ve Milli Bulut Çözümü
3
Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?
4
Çeşme'de Tekne Yangını: 7 Özel Tekne Alevlere Teslim Oldu
5
Dr. Koçoğlu Uyardı: Doğada Yetişen Mantarlar Zehirli Olabilir
6
Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz Projesi Toplumsal Fayda Ödülü Aldı
7
Mehmet Akif Caddesi'nde İşgal Son: Kepez Zabıta Temizledi

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?