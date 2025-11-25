Tekirdağ'da Değirmenaltı Girişinde Geniş Trafik Denetimi

Huzur ve güvenlik için sürücü ve araç kontrolleri sıklaştırıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı giriş noktasında, Trafik Bölge Şube Müdürlüğü ekipleri kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla geniş kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirdi.

Akşam saatlerinde başlayan uygulamada oluşturulan kontrol noktasında çeşitli araçlar durdurularak sürücü ve araç sorgulamaları yapıldı. Ekipler, sürücülerin belgelerini, araçların teknik yeterliliklerini ve trafik kurallarına uygunluğunu tek tek kontrol etti.

Denetimlerde çeşitli kural ihlalleri tespit edilen sürücülere ilgili maddeler doğrultusunda idari işlem uygulanırken, bazı araçlarda eksiklikler nedeniyle uyarılar yapıldı.

Trafik Bölge Şube Müdürlüğü ve Yunus Polis ekipleri, kent içi ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla benzer denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı. Yetkililer, "Amacımız, Tekirdağ’da huzurlu ve güvenli bir trafik akışı sağlamak" açıklamasında bulundu.

KENTİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEKİRDAĞ’DA TRAFİK POLİSLERİ DENETİMLERİ SIKLAŞTIRDI