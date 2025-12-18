Tekirdağ'da kaçak büyükbaş sevkiyatına 102 bin lira ceza

Marmaraereğlisi'de yol kontrolünde tespit

Marmaraereğlisi ilçesi sınırları içinde yapılan yol kontrol denetiminde, bir nakil aracı içerisinde sevk raporu, küpe ve pasaport bulunmayan 6 büyükbaş hayvan olduğu belirlendi.

Marmaraereğlisi İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen incelemede, hayvanların küpesiz, pasaportsuz, menşei belirsiz ve hayvan sevk raporsuz şekilde nakledildiği tespit edildi. Bunun üzerine hayvanlar ile nakil aracı alıkonuldu, ilgililer hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı.

Yapılan işlemler sonrasında söz konusu 6 büyükbaş hayvan, İlçe Müdürlüğü personeli ve kolluk kuvvetleri nezaretinde aynı gün Süleymanpaşa ilçesi Karacakılavuz Mahallesi mezbahasına zorunlu kesime sevk edildi.

Olayla ilgili olarak toplam 102 bin lira idari para cezası uygulandı.

