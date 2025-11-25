Tekirdağ'da Motosiklet ile Kamyonet Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı

Tekirdağ'da Salih Omurtak Caddesi'nde sol şeritte ilerleyen motosikletin kamyonetle kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:24
Tekirdağ'da Motosiklet ile Kamyonet Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı

Tekirdağ'da Motosiklet ile Kamyonet Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı

Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzeri Çeşme Durağı mevkiinde meydana geldi. Sol şeritte ilerleyen V.A. yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen L.M.A. idaresindeki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonrası motosikletten düşen sürücü V.A. ile arkasındaki yolcu M.S.M. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza Anı ve Sürücü İfadesi

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kamyonet sürücüsü L.M.A., "Hiç durmadan geldiler, frene bile basmadan 'güm' diye vurdular" şeklinde konuştu.

İnceleme Başlatıldı

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı; olay yerindeki görüntüler ve deliller titizlikle inceleniyor.

TEKİRDAĞ'DA SOL ŞERİTTE SEYREDEN MOTOSİKLETİN KAMYONETLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ...

TEKİRDAĞ'DA SOL ŞERİTTE SEYREDEN MOTOSİKLETİN KAMYONETLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

TEKİRDAĞ'DA SOL ŞERİTTE SEYREDEN MOTOSİKLETİN KAMYONETLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Korgeneral Kadıoğlu Tiflis'te Geladze ile Görüştü: C-130 Kazasına Teşekkür
2
Mardin'de Sopalı Kavga: Artuklu'da 6 Kişi Yaralandı
3
Ordu Ünye'de Deniz Kıyısında Kadın Cesedi Bulundu — Aliye Yılmaz (40)
4
İncirliova'da 1 Milyar 302 Milyon TL'lik Yatırım Krizi: Başkan Kaya'dan CHP'ye Tepki
5
Erzincan'da Baba ve Oğlu Tabancayla Ölü Bulundu
6
Siirt'te otomobilin çarptığı 4,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
7
Bağcılar'da Plevne Parkı Süresiz Mühürlendi: 5 Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat