Tekirdağ'da Motosiklet ile Kamyonet Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı

Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzeri Çeşme Durağı mevkiinde meydana geldi. Sol şeritte ilerleyen V.A. yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen L.M.A. idaresindeki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonrası motosikletten düşen sürücü V.A. ile arkasındaki yolcu M.S.M. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza Anı ve Sürücü İfadesi

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kamyonet sürücüsü L.M.A., "Hiç durmadan geldiler, frene bile basmadan 'güm' diye vurdular" şeklinde konuştu.

İnceleme Başlatıldı

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı; olay yerindeki görüntüler ve deliller titizlikle inceleniyor.

