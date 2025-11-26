Tekirdağ'da Pikap ile Yolcu Minibüsü Çarpıştı: 2 Yaralı

Tekirdağ Ergene'de yolcu minibüsüyle çarpışan pikap takla attı; F.K. ve eşi E.K. çıkarılarak hastaneye kaldırıldı, yaralıların hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 22:10
Tekirdağ'da Pikap ile Yolcu Minibüsü Çarpıştı: 2 Yaralı

Tekirdağ'da pikap ile yolcu minibüsü çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Edirne Bulvarı'nda meydana gelen kazada, yolcu minibüsü ile çarpışan pikap takla atarak boş bir arsanın bahçesine savruldu. Araçta sıkışan karı koca itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza detayı: Marmaracık yönünden Çorlu istikametine seyreden F.K. idaresindeki pikap kamyonet ile A.B.S. yönetimindeki yolcu minibüsü çarpıştı. Kontrolden çıkan pikap ters döndü ve boş arsanın bahçesine uçtu. Araçta bulunan çift, F.K. ve eşi E.K., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Soruşturma

Olayla ilgili inceleme, Yeşiltepe Sağlık Polis Merkezi Amirliği tarafından başlatıldı.

Sürücü açıklaması

Kaza mahallini terk edip tekrar olay yerine dönen minibüs şoförü A.B.S., "Ben yolumda giderken birden araç sol tekerleğe çarpıp ‘pat’ etmesiyle beraber döndü. Ben de sonra yolcuyu bırakıp hemen döndüm geldim" şeklinde konuştu.

TEKİRDAĞ'DA FECİ KAZA: KARI KOCA TAKLA ATAN ARAÇTAN SAĞ SALİM ÇIKARILDI

TEKİRDAĞ'DA FECİ KAZA: KARI KOCA TAKLA ATAN ARAÇTAN SAĞ SALİM ÇIKARILDI

TEKİRDAĞ'DA FECİ KAZA: KARI KOCA TAKLA ATAN ARAÇTAN SAĞ SALİM ÇIKARILDI

İLGİLİ HABERLER

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Taksicilerden Şehitler İçin Anlamlı Lokma Hayrı
2
Develi'de İyilik Manavı: Öğrencilerden Filistinli Çocuklara Destek
3
Muğla'da Gıda Zehirlenmesi: Seydikemer'de 1 Ölü, İnceleme Başlatıldı
4
Kayapa OSB'de Fabrika Yangını: 1 İşçi Hafif Yaralandı
5
Tekirdağ'da sahilde tilki görüntülendi
6
Silivri Sahilinde Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti