Tekirdağ'da pikap ile yolcu minibüsü çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Edirne Bulvarı'nda meydana gelen kazada, yolcu minibüsü ile çarpışan pikap takla atarak boş bir arsanın bahçesine savruldu. Araçta sıkışan karı koca itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza detayı: Marmaracık yönünden Çorlu istikametine seyreden F.K. idaresindeki pikap kamyonet ile A.B.S. yönetimindeki yolcu minibüsü çarpıştı. Kontrolden çıkan pikap ters döndü ve boş arsanın bahçesine uçtu. Araçta bulunan çift, F.K. ve eşi E.K., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Soruşturma

Olayla ilgili inceleme, Yeşiltepe Sağlık Polis Merkezi Amirliği tarafından başlatıldı.

Sürücü açıklaması

Kaza mahallini terk edip tekrar olay yerine dönen minibüs şoförü A.B.S., "Ben yolumda giderken birden araç sol tekerleğe çarpıp ‘pat’ etmesiyle beraber döndü. Ben de sonra yolcuyu bırakıp hemen döndüm geldim" şeklinde konuştu.

