Tekirdağ'da Sabah Gökyüzü Alev Alev — Süleymanpaşa'da Kartpostallık Manzara

Tekirdağ Süleymanpaşa'da sabahın erken saatlerinde Marmara Denizi kıyısında ortaya çıkan altın tonlu gökyüzü, vatandaşlara görsel şölen sundu.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:28
Gün doğumunda sahil, vatandaşlara görsel şölen sundu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, sabahın erken saatlerinde Marmara Denizi kıyısında ortaya çıkan manzara, kent sakinlerini büyüledi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzü altın tonlarına bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sahil hattında yürüyüş yapanlar ve işe gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, bulutlar arasından süzülen ışığın kenti aydınlattığı bu tabloyu cep telefonlarıyla kaydetti. Birçok kişi, sabah mesaisine bu eşsiz görüntüler eşliğinde başlamanın huzurunu yaşadı.

Sabahın sessizliğinde beliren bu renk cümbüşü, kent merkezinde kısa süreliğine de olsa dikkatleri sahile çekti ve günün ilk anlarını fotoğraflarla ölümsüzleştirenlere görsel bir şölen sundu.

