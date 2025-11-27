Tekirdağ'da sahilde tilki görüntülendi

Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nde akşam yürüyüşü yapan vatandaş, kumsaldan çıkan tilkiyi cep telefonuyla görüntüledi; hayvana zarar gelmedi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 00:10
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 00:10
Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nde akşam yürüyüşü sırasında

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesindeki Millet Bahçesi’nde akşam yürüyüşüne çıkan bir vatandaş, kumsaldan çıkan bir tilkiyi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde, tilkinin kumsalda oynayarak çevreyi dikkatle incelediği ve yavaş adımlarla ilerlediği görülüyor. Tilki, kısa süre sonra bölgeden uzaklaştı; olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

