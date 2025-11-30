Tekirdağ'da Yağış Sonrası Yeniköy-Uçmakdere Yoluna Kaya Parçaları Düştü

Tekirdağ Süleymanpaşa'da yağışla gevşeyen kayalardan kopan taşlar Yeniköy-Uçmakdere yoluna yuvarlandı; bazı noktalarda yol daraldı, ekipler müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 16:35
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, yağış sonrası kayalık zeminin gevşemesi sonucu Yeniköy-Uçmakdere yolu üzerine kaya parçaları yuvarlandı.

Olayın Detayları

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy-Uçmakdere yolu güzergahında sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından kayalık bölgelerde zemin yumuşadı. Gevşeyen kayalıklardan kopan taş ve kaya parçaları karayoluna uçtu. Yolun bazı noktalarında kısmi daralmalar yaşanırken, sürücüler güçlükle ilerledi.

Ekiplerin Müdahalesi

Bölgeye sevk edilen ekipler, yola düşen taş ve kaya parçalarının kaldırılması için çalışma başlattı. Müdahale çalışmaları devam ediyor.

