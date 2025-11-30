Tekirdağ'da Yağış Sonrası Yeniköy-Uçmakdere Yoluna Kaya Parçaları Düştü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, yağış sonrası kayalık zeminin gevşemesi sonucu Yeniköy-Uçmakdere yolu üzerine kaya parçaları yuvarlandı.

Olayın Detayları

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy-Uçmakdere yolu güzergahında sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından kayalık bölgelerde zemin yumuşadı. Gevşeyen kayalıklardan kopan taş ve kaya parçaları karayoluna uçtu. Yolun bazı noktalarında kısmi daralmalar yaşanırken, sürücüler güçlükle ilerledi.

Ekiplerin Müdahalesi

Bölgeye sevk edilen ekipler, yola düşen taş ve kaya parçalarının kaldırılması için çalışma başlattı. Müdahale çalışmaları devam ediyor.

