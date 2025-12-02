Tekirdağ'da 'Yeşil Vatan' Doğa Sergisi Öğrenci Eserleriyle Açıldı

Tekirdağ'da 'Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare' projesi kapsamında öğrencilerin hazırladığı 25 doğa ve orman temalı eser Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sergilendi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 18:01
Sergi Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde ziyaretçilere sunuldu

Tekirdağ’da, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında hazırlanan doğa temalı sergi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde kapılarını açtı.

Kent genelindeki okullarda öğrenciler tarafından hazırlanan çevre ve orman temalı çalışmalar arasından seçilen 25 eser, sergi çerçevesinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılışa Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol de katıldı. Protokol üyeleri sergiyi gezerek öğrencilerin eserleri hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, etkinliğin çocuklarda doğa bilincini geliştirmeyi amaçladığını belirterek, öğrencilerin çevreye yönelik duyarlılık gösteren çalışmalarından memnuniyet duyduklarını söyledi.

