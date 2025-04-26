Tekirdağ'daki Gaz Kaçağı Kontrol Altına Alındı

Gaz Kaçağında Müdahale Başarısıyla Sonuçlandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Vakıflar Mahallesi'nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından işletilen bir doğal gaz kuyusunda meydana gelen gaz kaçağı, hızlı bir şekilde kontrol altına alındı.

Hızlı Müdahale ile Güvenlik Sağlandı

Vatandaşların, bölgedeki doğal gaz kuyusundan yayılan gaz kokusunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından, bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Güvenlik önlemleri alarak olay yerinde inceleme yapan ekipler, gaz kaçağının kaynağını belirlemek ve sızıntıyı kontrol altına almak için çaba gösterdi.

Kaymakam Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu

Olay yerine gelen Ergene Kaymakamı Kadir Duman, ekiplerden bilgi alarak durumu yerinde değerlendirdi. Ekiplerin özenle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, gaz kaçağı %100 güvenle kontrol altına alındı.

Bu olay, vatandaşların zamanında müdahale etmesinin ve ilgili ekiplerin hızlı davranmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki doğal gaz kuyusunda meydana gelen gaz kaçağı, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki doğal gaz kuyusunda meydana gelen gaz kaçağı, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.