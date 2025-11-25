Tekirdağ Emniyet Müdürü Aydoğdu’da: "Burası En Temiz Mahalle Olacak"

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Aydoğdu Mahallesi'nde sabah denetimi yaptı; temizlik, aydınlatma ve metruk yapıların yıkımına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:05
Tekirdağ Emniyet Müdürü Aydoğdu'da: "Burası En Temiz Mahalle Olacak"

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Turanlı Aydoğdu Mahallesi'nde

Sabahın ilk ışıklarıyla saha denetimi: Temizlik ve düzenleme talimatı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, günün ilk ışıklarıyla Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'ne gelerek ekipleriyle birlikte sokak sokak inceleme yaptı.

Turanlı, şehirdeki birçok kamu kurumunun ekiplerini de yanına alarak mahallenin cadde ve sokaklarını tek tek dolaştı. Çöp birikintileri ve bakımsız alanların hem görüntü kirliliği hem de insan sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.

Mahalle muhtarıyla sokak ortasında görüşen Turanlı, temizlik ve düzenleme çalışmalarının hızla başlatılması gerektiğini vurgulayarak "Burası memleketin en temiz mahallesi olacak. Ayaküstü konuşurum, ben pazarlık yapmam, gerçekçiyim. Herkes burada. Burada karanlık hiçbir sokak kalmayacak. Hepsini sıfırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Emniyet müdürlüğü ekipleri, Turanlı'nın talimatları doğrultusunda kapsamlı temizlik, aydınlatma kontrolü ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı. Mahalledeki eksiklerin tespiti için saha taraması gün boyunca sürdü.

Öte yandan ziyaret sonrası bazı metruk yapıların yıkımı için de çalışma yapılacağı öğrenildi.

