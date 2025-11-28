Tekirdağ Emniyeti Esnafla Buluştu: İstişare ve Güvenlik Vurgusu

Tekirdağ Emniyeti, Süleymanpaşa Değirmenaltı'nda muhtar ve esnafla buluştu; asayiş, narkotik ve trafik konuları ele alındı, vatandaş talepleri dinlendi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:26
Tekirdağ Emniyeti Esnafla Buluştu: İstişare ve Güvenlik Vurgusu

Tekirdağ Emniyeti esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi

İstişare ve saha denetimleri yoğun şekilde sürdürüyor

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı’nın katılımıyla Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi’nde mahalle sakinleri, muhtar Selin Başaran Denizci ve esnafla buluştu. Ziyarette güvenlik odaklı istişareler yapıldı ve mahallelinin talepleri detaylı şekilde dinlendi.

Toplantıda asayiş, narkotik ve trafik konuları ele alınırken, ekipler sahadaki denetim çalışmalarına devam ettiklerini aktardı. Vatandaşlardan gelen değerlendirmeler ve istekler not alındı, gerekli koordinasyonun sağlanacağı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sahada görev yapan tüm polislerin mesai mefhumu gözetmeden zehir tacirleriyle mücadelede kararlı olduğunu vurguladı. Birlikte yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken ekipler, vatandaşla iç içe olmanın ve kurulan temasın sürdürüleceğini ifade etti.

TEKİRDAĞ EMNİYETİ, VATANDAŞLARIN HUZURU İÇİN MAHALLE MAHALLE SAHADAKİ DENETİM VE İSTİŞARE...

TEKİRDAĞ EMNİYETİ, VATANDAŞLARIN HUZURU İÇİN MAHALLE MAHALLE SAHADAKİ DENETİM VE İSTİŞARE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

TEKİRDAĞ EMNİYETİ, VATANDAŞLARIN HUZURU İÇİN MAHALLE MAHALLE SAHADAKİ DENETİM VE İSTİŞARE...

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Koçarlı'da Gıda Denetimleri: Toplu Tüketim Yerleri Denetlendi
2
Kapıkule’de Araçta 23 Kilo 820 Gram Skunk Ele Geçirildi
3
Çayeli Bakır’a Toplumsal Fayda Ödülü: Arıcılığı Geliştirme Projesi Öne Çıktı
4
Salavatlı İlkokulu'nda Jandarma'dan Trafik Eğitimi
5
Eskil Belediyesi, 10 Günde 5 Yakınını Kaybeden Mehmet Çıracı’yı İşe Aldı
6
Edirne'de Bahis Operasyonu: 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?