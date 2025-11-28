Tekirdağ Emniyeti Esnafla Buluştu: İstişare ve Güvenlik Vurgusu

Tekirdağ Emniyeti esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi

İstişare ve saha denetimleri yoğun şekilde sürdürüyor

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı’nın katılımıyla Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi’nde mahalle sakinleri, muhtar Selin Başaran Denizci ve esnafla buluştu. Ziyarette güvenlik odaklı istişareler yapıldı ve mahallelinin talepleri detaylı şekilde dinlendi.

Toplantıda asayiş, narkotik ve trafik konuları ele alınırken, ekipler sahadaki denetim çalışmalarına devam ettiklerini aktardı. Vatandaşlardan gelen değerlendirmeler ve istekler not alındı, gerekli koordinasyonun sağlanacağı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sahada görev yapan tüm polislerin mesai mefhumu gözetmeden zehir tacirleriyle mücadelede kararlı olduğunu vurguladı. Birlikte yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken ekipler, vatandaşla iç içe olmanın ve kurulan temasın sürdürüleceğini ifade etti.

TEKİRDAĞ EMNİYETİ, VATANDAŞLARIN HUZURU İÇİN MAHALLE MAHALLE SAHADAKİ DENETİM VE İSTİŞARE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.