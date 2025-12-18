DOLAR
Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde Deniz 20 Metre Çekildi — Drone Görüntüleri

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nde deniz yaklaşık 20 metre çekildi; drone görüntüleri sahilde oluşan kum adacıkları ve ortaya çıkan deniz tabanını gösterdi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 10:52
Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde Deniz 20 Metre Çekildi

Drone ile havadan kaydedilen görüntüler sahil yapısını değiştirdi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi kıyılarında yaşanan deniz çekilmesi, drone ile havadan görüntülendi.

Görüntülerde sahil boyunca denizin yaklaşık 20 metre geri çekilmesi sonucu ortaya çıkan kum adacıkları dikkat çekti. Bazı noktalarda deniz tabanının tamamen ortaya çıktığı gözlemlendi.

Drone görüntüleri, sahil şeridinin genişlediğini ve çekilme nedeniyle kıyı yapısının belirgin şekilde değiştiğini ortaya koydu.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, bu tür deniz çekilmelerinin yılın belirli dönemlerinde yaşandığını ifade ederken, durumun mevsimsel rüzgarlar, hava basıncı değişimleri ve gelgit benzeri doğal etkenlerden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

