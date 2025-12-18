Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde Deniz 20 Metre Çekildi — Drone Görüntüleri

Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde Deniz 20 Metre Çekildi
Drone ile havadan kaydedilen görüntüler sahil yapısını değiştirdi
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi kıyılarında yaşanan deniz çekilmesi, drone ile havadan görüntülendi.
Görüntülerde sahil boyunca denizin yaklaşık 20 metre geri çekilmesi sonucu ortaya çıkan kum adacıkları dikkat çekti. Bazı noktalarda deniz tabanının tamamen ortaya çıktığı gözlemlendi.
Drone görüntüleri, sahil şeridinin genişlediğini ve çekilme nedeniyle kıyı yapısının belirgin şekilde değiştiğini ortaya koydu.
Bölgede yaşayan vatandaşlar, bu tür deniz çekilmelerinin yılın belirli dönemlerinde yaşandığını ifade ederken, durumun mevsimsel rüzgarlar, hava basıncı değişimleri ve gelgit benzeri doğal etkenlerden kaynaklandığı değerlendiriliyor.
