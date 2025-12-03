Tekirdağ Muratlı Balabanlı'da Büyüleyen Gün Batımı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Balabanlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde ortaya çıkan turuncu, pembe ve mor tonlu gün batımı gökyüzünü izleyenlere görsel şölen sundu.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 08:44
Tekirdağ Muratlı Balabanlı'da Büyüleyen Gün Batımı

Tekirdağ Muratlı Balabanlı'da Büyüleyen Gün Batımı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Balabanlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde ortaya çıkan renk şöleni, gökyüzünü izleyenlere görsel bir ziyafet sundu.

Turuncu, pembe ve morun ağırlığı

Ufuk çizgisine doğru süzülen güneşin oluşturduğu canlı renkler ile bulutların aldığı biçimler, bölge sakinleri tarafından 'son günlerin en güzel manzarası' olarak nitelendirildi. Turuncu, pembe ve mor tonları fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler oluşturdu.

Sosyal medyada büyük ilgi gören bu görüntüler, Muratlı kırsalının her mevsim farklı açılardan sunduğu gün batımı zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bölgenin doğal güzellikleri arasında bu manzaralar öne çıkmaya devam ediyor.

GÖKYÜZÜNDE EŞSİZ MANZARA

GÖKYÜZÜNDE EŞSİZ MANZARA

GÜN BATIMINDA MOR RENGE DE BÜRÜNDÜ.

İLGİLİ HABERLER

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'nin 'Kusursuz Kafe'si: 17 Down Sendromlu Çalışana İstihdam
2
Adana Şalgamı Avrupa Patent Enstitüsü'nden Tescil Onayı Aldı
3
Malatya’da engelli vatandaşlardan 'erişilebilir şehir' talebi
4
Balıkesir Valisi Ustaoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
5
Aydın Köşk’te kasten adam öldürme zanlısı yakalandı
6
Balıkesir'de Ahmet Akın: "Engelliler Günü bir güne sığdırılacak bir gün değil"
7
Kazım Koyuncu paylaşımlarına mirasçılardan 50 bin TL telif talebi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde