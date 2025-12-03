Tekirdağ Muratlı Balabanlı'da Büyüleyen Gün Batımı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Balabanlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde ortaya çıkan renk şöleni, gökyüzünü izleyenlere görsel bir ziyafet sundu.

Turuncu, pembe ve morun ağırlığı

Ufuk çizgisine doğru süzülen güneşin oluşturduğu canlı renkler ile bulutların aldığı biçimler, bölge sakinleri tarafından 'son günlerin en güzel manzarası' olarak nitelendirildi. Turuncu, pembe ve mor tonları fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler oluşturdu.

Sosyal medyada büyük ilgi gören bu görüntüler, Muratlı kırsalının her mevsim farklı açılardan sunduğu gün batımı zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bölgenin doğal güzellikleri arasında bu manzaralar öne çıkmaya devam ediyor.

GÖKYÜZÜNDE EŞSİZ MANZARA