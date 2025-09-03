DOLAR
TEKNOFEST Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması Gökçeada'da 8. Gününde

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması, Gökçeada Havalimanı'nda 8. gününe ulaştı; Yıldızlar Yarışması teknik kontrolleri tamamlandı, birincilik ödülü 2 milyon 500 bin lira.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 21:53
TEKNOFEST Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması Gökçeada'da 8. Gününde

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Gökçeada'da 8. Gününde

Yıldızlar Yarışması teknik kontrolleri tamamlandı

Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, Gökçeada Havalimanı'nda 8'inci gününde devam ediyor.

Geçen yıl düzenlenen yarışmada sıralamada ilk 5'te yer alan takımların katılımıyla gerçekleştirilen "Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması"'nın teknik kontrol süreçleri tamamlandı. Yarışma, önceki yılın en başarılı ekiplerini bir araya getirerek daha ileri düzeyde rekabet ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Yarışmacılardan, büyük ödülü kazanabilmek için otonom kalkış, otonom sürü uçuşu ve otonom imha görevlerini eksiksiz yerine getirmeleri bekleniyor. Etkinlikte, hedef uçağın tespit edilip havada bulunan sürü İHA sistemleri ile fiziksel olarak vurulması gerekiyor.

Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması birincisi, 2 milyon 500 bin lira ile ödüllendirilecek.

Yarışmanın müsabaka bölümü yarın Gökçeada Havalimanı'nda başlayacak.

Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması...

Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, Gökçeada Havalimanı'nda 8'inci gününde de devam etti.

Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması...

