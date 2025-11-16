TEM Otoyolu Bolu'da Motosiklet Emniyet Şeridinde Duran Tıra Çarptı: 1 Yaralı

TEM Otoyolu Bolu geçişinde emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı; yaralı Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 14:13
Kaza Dörtdivan Mevkiinde Gerçekleşti

TEM Otoyolu Bolu geçişinde meydana gelen kazada, emniyet şeridinde duran tıra motosiklet çarptı. Olay, Dörtdivan mevkiinde kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, 31 ANY 555 plakalı tırı süren Nedim B. (22) emniyet şeridinde durduğu sırada, aynı istikamette ilerleyen 06 BJJ 982 plakalı motosikletin sürücüsü Şaban K. (27) duramayarak tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Şaban K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sedye ile alınarak Gerede Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle yol trafiği etkilendi; akış, bölgede iki şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

