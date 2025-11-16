TEM Otoyolu Bolu'da Motosiklet Emniyet Şeridinde Duran Tıra Çarptı: 1 Yaralı

TEM Otoyolu Bolu'da Motosiklet Tıra Arkadan Çarptı: 1 Yaralı

Kaza Dörtdivan Mevkiinde Gerçekleşti

TEM Otoyolu Bolu geçişinde meydana gelen kazada, emniyet şeridinde duran tıra motosiklet çarptı. Olay, Dörtdivan mevkiinde kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, 31 ANY 555 plakalı tırı süren Nedim B. (22) emniyet şeridinde durduğu sırada, aynı istikamette ilerleyen 06 BJJ 982 plakalı motosikletin sürücüsü Şaban K. (27) duramayarak tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Şaban K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sedye ile alınarak Gerede Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle yol trafiği etkilendi; akış, bölgede iki şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

TEM OTOYOLU’NUN BOLU GEÇİŞİNDE EMNİYET ŞERİDİNDE DURAN TIRA ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.