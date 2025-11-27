Temiz Şehir Düzce Okul Buluşmaları TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda

Temiz Şehir Düzce kampanyası okullarda devam ediyor

Düzce Belediyesi’nin "Temiz Şehir Düzce" kampanyası çerçevesinde düzenlenen farkındalık etkinlikleri, TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda gerçekleştirilen eğitici ve eğlenceli programla sürdü. Etkinlikte Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ve Düzceli tiyatro ve sinema sanatçısı Nurullah Çelebi öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle buluşma ve sınıf ziyaretleri

Heyet, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere çevre kahramanı rozeti hediye etti ve daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi. Vali Selçuk Aslan öğretmenlere hitaben, "Düzce Belediyemiz hakikaten çok ciddi büyük gayretler gösteriyor. Sayın bakanımızın yönetiminde çok vizyoner işler, ölçeğine göre çok ufukta görülmeyecek işler hedefe konulup icra edilmekte. Ben de ilin valisi olarak bundan büyük bahtiyarlık duymaktayım" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise etkinlikte, "Temiz Şehir Düzce olsun istiyoruz. Düzce bizim evimiz diyoruz. Nasıl bir insan kendi evini temiz tutar ise şehrimize de aynı gözle bakılmasını arzu ediyoruz. Spor Şehri Düzce, Kültür ve Sanat Şehri Düzce, Temiz Şehir Düzce gibi belli sıfatlarla şehrimizi bir üst lige taşımak istiyoruz. Siz öğretmen kardeşlerimiz toplumu yoğuran, toplumu oluşturan, toplumun geleceğini hazırlayan kişilersiniz. Sizlerden temizlik konusunda çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilmesi, bilinçlendirilmesi noktasında yardım istiyoruz. Temizlik bilincini çocuklarımıza aşılamanızı rica ediyoruz" sözleriyle destek çağrısında bulundu.

Mobil sahne ve etkinlik programı

Proje, Düzce Belediyesi koordinasyonunda kamu kurumları, STK’lar ve gönüllülerin katılımıyla yürütüldü. Okul bahçesine kurulan mobil sahnede ilk olarak Vantrilok Kukla Sanatçısı Volkan Yürük öğrencilerle şarkılar söyleyip sihirbazlık ve kukla gösterisi sundu. Ardından Hakan Tapan ile Düzce Belediyesi Temizlik İşleri personeli Kadir Gün öğrencilerle birlikte dans etti.

Sahne gösterilerinin ardından Vali Selçuk Aslan ve Başkan Dr. Faruk Özlü sahneye çıkarak öğrencilere çevrenin temiz tutulması konusunda destek istedi. Etkinliğe katkı veren yazar Cemal Çandır ise okul kütüphanesi için kitap bağışında bulundu.

Programın ilerleyen bölümünde Vali Aslan ve Başkan Özlü öğrencilerle birlikte çöp toplama etkinliğine katıldı.

Yan etkinlikler

Etkinlik kapsamında Düzce Gençlik Merkezi okul bahçesinde çocuklara yönelik aktivite alanları oluşturdu. Ayrıca Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çocuklara diş taraması yapıldı.

Belediye yetkilileri, kampanyanın okullarda sürdürülerek çocuklara erken yaşta çevre bilinci kazandırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

DÜZCE BELEDİYESİ’NİN “TEMİZ ŞEHİR DÜZCE” KAMPANYASI KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ, TOKİ MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU’NDA DÜZENLENEN EĞLENCELİ ETKİNLİKLERLE DEVAM ETTİ.