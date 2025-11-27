Temiz Şehir Düzce Okul Buluşmaları TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda

Düzce Belediyesi’nin "Temiz Şehir Düzce" kampanyası kapsamında TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere çevre bilinci aşılandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:52
Temiz Şehir Düzce Okul Buluşmaları TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda

Temiz Şehir Düzce kampanyası okullarda devam ediyor

Düzce Belediyesi’nin "Temiz Şehir Düzce" kampanyası çerçevesinde düzenlenen farkındalık etkinlikleri, TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda gerçekleştirilen eğitici ve eğlenceli programla sürdü. Etkinlikte Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ve Düzceli tiyatro ve sinema sanatçısı Nurullah Çelebi öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle buluşma ve sınıf ziyaretleri

Heyet, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere çevre kahramanı rozeti hediye etti ve daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi. Vali Selçuk Aslan öğretmenlere hitaben, "Düzce Belediyemiz hakikaten çok ciddi büyük gayretler gösteriyor. Sayın bakanımızın yönetiminde çok vizyoner işler, ölçeğine göre çok ufukta görülmeyecek işler hedefe konulup icra edilmekte. Ben de ilin valisi olarak bundan büyük bahtiyarlık duymaktayım" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise etkinlikte, "Temiz Şehir Düzce olsun istiyoruz. Düzce bizim evimiz diyoruz. Nasıl bir insan kendi evini temiz tutar ise şehrimize de aynı gözle bakılmasını arzu ediyoruz. Spor Şehri Düzce, Kültür ve Sanat Şehri Düzce, Temiz Şehir Düzce gibi belli sıfatlarla şehrimizi bir üst lige taşımak istiyoruz. Siz öğretmen kardeşlerimiz toplumu yoğuran, toplumu oluşturan, toplumun geleceğini hazırlayan kişilersiniz. Sizlerden temizlik konusunda çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilmesi, bilinçlendirilmesi noktasında yardım istiyoruz. Temizlik bilincini çocuklarımıza aşılamanızı rica ediyoruz" sözleriyle destek çağrısında bulundu.

Mobil sahne ve etkinlik programı

Proje, Düzce Belediyesi koordinasyonunda kamu kurumları, STK’lar ve gönüllülerin katılımıyla yürütüldü. Okul bahçesine kurulan mobil sahnede ilk olarak Vantrilok Kukla Sanatçısı Volkan Yürük öğrencilerle şarkılar söyleyip sihirbazlık ve kukla gösterisi sundu. Ardından Hakan Tapan ile Düzce Belediyesi Temizlik İşleri personeli Kadir Gün öğrencilerle birlikte dans etti.

Sahne gösterilerinin ardından Vali Selçuk Aslan ve Başkan Dr. Faruk Özlü sahneye çıkarak öğrencilere çevrenin temiz tutulması konusunda destek istedi. Etkinliğe katkı veren yazar Cemal Çandır ise okul kütüphanesi için kitap bağışında bulundu.

Programın ilerleyen bölümünde Vali Aslan ve Başkan Özlü öğrencilerle birlikte çöp toplama etkinliğine katıldı.

Yan etkinlikler

Etkinlik kapsamında Düzce Gençlik Merkezi okul bahçesinde çocuklara yönelik aktivite alanları oluşturdu. Ayrıca Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çocuklara diş taraması yapıldı.

Belediye yetkilileri, kampanyanın okullarda sürdürülerek çocuklara erken yaşta çevre bilinci kazandırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

DÜZCE BELEDİYESİ’NİN “TEMİZ ŞEHİR DÜZCE” KAMPANYASI KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ FARKINDALIK...

DÜZCE BELEDİYESİ’NİN “TEMİZ ŞEHİR DÜZCE” KAMPANYASI KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ, TOKİ MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU’NDA DÜZENLENEN EĞLENCELİ ETKİNLİKLERLE DEVAM ETTİ.

DÜZCE BELEDİYESİ’NİN “TEMİZ ŞEHİR DÜZCE” KAMPANYASI KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ FARKINDALIK...

İLGİLİ HABERLER

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, G20'de Meloni ile Görüştü: Türkiye-İtalya İş Birliği Öne Çıktı
2
Kuantum Noktaları Kanser ve Alzheimer Tedavisinde Yeni Umut
3
Yaşar Güler, Osman Aşkın Bak'ı MSB'de Kabul Etti
4
Muratpaşa'da +0.5: Sanatla Akdeniz'in Geleceğine Enerji
5
ESO Kasım Meclis Toplantısı: Bütçe ve Oda Faaliyetleri Değerlendirildi
6
Van'da Şah Damarı (Glomus) Tümörü Ameliyatlarında Başarı
7
Manisa Alaşehir'de JASAT Operasyonu: 290 Ecza Hapı Ele Geçirildi

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?