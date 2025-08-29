DOLAR
Texas'ta Yeni Seçim Haritası Onaylandı — Cumhuriyetçilere 5 Sandalye

Vali Greg Abbott, Cumhuriyetçilere 5 sandalye kazandırması hedeflenen yeni Texas seçim haritasını onayladı; Demokratlar protesto ve dava başlattı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 22:46
Texas'ta yeni seçim haritası onaylandı

Texas Eyaleti Valisi Greg Abbott, Başkan Donald Trump'ın 2026'da yapılacak Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçi Partiye 5 koltuk kazandırmasının hedeflendiği yeni seçim haritasını onayladı.

Abbott, 2026 ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin daha fazla sandalye kazanmasına yardımcı olacak şekilde tasarlanan seçim bölgesi haritasının yasalaşması için imzayı attı. Onayını X sosyal medya platformu üzerinden duyuran Abbott, "Bugün 'Tek Büyük Güzel Harita'yı yasalaştırdım." ifadesini kullandı.

Vali Abbott ayrıca, "Bu harita, Kongre'de daha adil bir temsil sağlıyor. Texas, Kongre'de daha (Cumhuriyetçi) 'kırmızı' olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tepkiler ve dava süreci

Yasa tasarısının imzalanması, Cumhuriyetçi Partinin ABD Temsilciler Meclisinde 5 yeni koltuk kazanmayı umduğu seçim bölgesi haritasını yürürlüğe koymak için haftalardır süren çabalarının sonucu olarak gerçekleşti. Eyaletteki Demokrat seçmenler yeni haritanın değiştirilmesine karşı şiddetli protestolar düzenledi.

Teksaslı Demokratlar, söz konusu yeni haritaya karşı açtıkları davalarla uygulanmasını engellemeye çalışıyor. Eyaletin El Paso kentinde görülecek davada, bir ABD Bölge Mahkemesi heyeti tarafından 1-10 Ekim tarihlerinde yeni haritanın uygulanmasını engelleyecek bir ihtiyati tedbir duruşması kararlaştırılmıştı. Heyet, üç yargıçtan oluşuyor.

