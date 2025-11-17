THY, İki Yeni A350-900 İçin JOLCO Finansmanını Tamamladı

Türk Hava Yolları, büyümekte olan filosunda yer alacak iki yeni Airbus A350-900 uçağının teslimatı için yürütülen önemli finansman sürecinin başarıyla sonuçlandığını açıkladı.

Şirket, Itasca sigorta garantili havacılık finansmanı ürününü Japon öz sermayeli Finansal Kiralama (JOLCO) modeliyle birleştirerek bu iki uçağın teslimatını tamamladı. İşlem, Bank of China tek kreditörlüğünde ve Japon öz sermayesi JP Lease tarafından sağlandı.

Bu adımın, Türk Hava Yolları’nın Itasca ile gerçekleştirdiği ilk JOLCO anlaşması olduğu; ayrıca Bank of China ile JP Lease ve Türkiye’nin ulusal havayolu şirketi arasında tamamlanan ilk uçak finansmanı olduğu bildirildi.

Açıklamalar

Doç. Dr. Murat Şeker, Türk Hava Yolları Genel Müdür (Mali) Yardımcısı şöyle dedi: "Türk Hava Yolları olarak, uluslararası iş ortaklarımızın güvenini yansıtan ve yenilikçi finansman yapılarımızla kaynak çeşitliliğimizi güçlendiren bu önemli işlemi tamamlamaktan mutluluk duyuyoruz. Itasca, Bank of China ve JP Lease’e, destekleri ve değerli ortaklıkları için teşekkür ediyor ve Bank of China ve J.P. Lease’i, Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdikleri ilk uçak finansmanı işlemi dolayısıyla tebrik ediyorum. Filo genişletme stratejimizi desteklerken küresel ortaklıklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz"

Arnaud Fiscel, Bank of China Londra Merkezli Ulaştırma Sektörü Başkanı ise şunları söyledi: "Bu yeni A350-900 uçağının finansmanında Türk Hava Yolları’na destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işlemin başarıyla sonuçlanması, Bank of China ve Türk Hava Yolları arasındaki güçlü ilişkinin bir göstergesidir. Bu, aynı zamanda havacılık sektörüne özel çözümler sunma konusundaki güçlü yeteneğimizin de bir yansımasıdır. Finansmanın verimli ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasından dolayı tüm ilgili ekipleri tebrik ediyoruz"

Teiji Ishikawa, JP Lease Products and Services Co., Ltd. Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı şunları söyledi: "Türk Hava Yolları’nın yeni A350-900 uçağının finansmanını desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işlem, Türk havacılık sektörü ile olan güçlü ilişkimizi ve bağlılığımızı gösteriyor. Değerli ve yenilikçi ortaklarımızla birlikte bu işlemin Japon öz sermaye sağlayıcısı olarak yer almaktan gurur duyuyoruz"

Gareth John, Itasca İcra Kurulu Başkanı ise şu ifadeleri kullandı: "Bu işlem, Itasca’nın finansman platformunun gücünü, çok yönlülüğünü ve önde gelen küresel havayolları için yenilikçi sigorta destekli çözümler sunma yeteneğimizi vurguluyor. Türk Hava Yollarının iki yeni A350-900 uçağının teslimatını destekleyen bu JOLCO finansmanı, havacılık sektöründe verimli ve rekabetçi finansman yapıları sağlama taahhüdümüzü pekiştiriyor"

TÜRK HAVA YOLLARI, BÜYÜMEKTE OLAN FİLOSUNDA YER ALACAK İKİ YENİ AİRBUS A350-900 UÇAĞININ TESLİMATI İÇİN YÜRÜTÜLEN ÖNEMLİ FİNANSMAN SÜRECİNİN BAŞARIYLA SONUÇLANDIĞINI AÇIKLADI.