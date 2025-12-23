THY ve Gulf Air, İGA üzerinden Budapeşte, Prag, Venedik, Viyana ve Rize uçuşlarını genişletti

THY ve Gulf Air ortak uçuş anlaşmasını İGA üzerinden genişletti

Türk Hava Yolları ile Bahreyn’in ulusal havayolu şirketi Gulf Air, mevcut ortak uçuş anlaşmasını genişletti. Genişletilen anlaşma kapsamında Gulf Air yolcuları artık İGA İstanbul Havalimanı üzerinden Budapeşte, Prag, Venedik, Viyana ve Rize’ye uçabilecekler.

Yetkililerden değerlendirme

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İş birliğimizi derinleştirmekten ve İstanbul’un önde gelen küresel merkez rolünü güçlendirmeye devam etmekten dolayı mutluyuz. Bu genişletilmiş iş birliğinin, gelişmiş bağlantı sayesinde yolcularımız için katma değer sağlayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Gulf Air CEO’su Martin Gauss ise "Türk Hava Yolları ile ortak uçuş anlaşmasının genişletilerek, yolculara İstanbul üzerinden Avrupa ve Türkiye genelinde daha fazla destinasyona erişim imkanı sunulduğunun ve seyahat planlamalarında daha fazla seçenek sağlandığının altını çizerek, \"İstanbul Havalimanı’nı önemli bir bağlantı merkezi olarak kullanarak, Türk Hava Yolları ile ortaklaşa tek ve sorunsuz bir güzergah üzerinden daha fazla şehre ulaşım imkanı sunuyoruz. Koordineli uçuş programlarımız, bu ortak rotalarda müşterilerimiz için daha sorunsuz bağlantılar ve daha akıcı bir seyahat deneyimi sunmak üzere tasarlandı\" diye konuştu.

TÜRK HAVA YOLLARI VE BAHREYN’İN ULUSAL HAVAYOLU ŞİRKETİ GULF AİR, MEVCUT ORTAK UÇUŞ ANLAŞMASINI GENİŞLETTİ. GENİŞLETİLEN ANLAŞMASI KAPSAMINDA, GULF AİR YOLCULARI ARTIK İGA İSTANBUL HAVALİMANI ÜZERİNDEN BUDAPEŞTE, PRAG, VENEDİK, VİYANA VE RİZE’YE UÇABİLECEKLER.