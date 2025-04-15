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THY ve TİM! Yeni indirimli kargo protokolüyle ihracatçılara destek

THY, TİM ile indirimli kargo protokolünü 6. kez yenileyerek ihracatçılara maliyet avantajı sağladı.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 12:52
THY ve TİM! Yeni indirimli kargo protokolüyle ihracatçılara destek

Türk Hava Yolları (THY), hava kargo markası Turkish Cargo ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasındaki indirimli kargo işbirliği anlaşmasını 6. kez yeniledi.

Protokol İmza Töreni

İmza töreni, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin katılımıyla THY Genel Müdürlük VIP Salonu'nda gerçekleşti. Konuşmasında Bolat, yenilenen protokolle ihracatçılara daha uygun fiyatlarla hizmet verdiklerini vurguladı.

İhracatçılara Daha Fazla Destek

Bolat, Türk ihracatçısının uluslararası alandaki rekabet gücünü artırmanın öncelikleri arasında olduğunu ifade etti. "Bu yılı, daha fazla üreticiye ulaşmak amacıyla indirim oranlarını artırarak ve ürün yelpazesini genişleterek değerlendirdik. İhracatçılarımız, kampanya kapsamında 37 farklı destinasyona karşı, genel kargoda yüzde 41, bozulabilir kargoda ise yüzde 37’ye varan indirimlerle ürünlerini güvenle ulaştırabilecekler," şeklinde konuştu.

TİM Başkanı'ndan Açıklamalar

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ABD'nin uyguladığı ek gümrük vergilerinin Türk ihracatçıları için hem zorluklar hem de fırsatlar sunduğunu belirtti. Hava yolu kargo taşımacılığının günümüz ticaretinde çok önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, "Hızlı ve güvenilir sevkiyatın ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. Özellikle raf ömrü kısa olan ürünlerin alıcıya ulaşması büyük önem taşıyor," dedi.

2024 Hedefleri

Gültepe, hava taşımacılığı sayesinde 2024 yılında hava yoluyla gerçekleştirilen ihracatın %45 artışla 244 bin ton olmasını ve toplamda 26 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu artışın, toplam ihracatın %10'unu hava yoluyla yapılmasının altını çizdi.

Yeni Pazarlar İçin Hava Taşımacılığı

Yeni ticaret pazarlarına ulaşmadaki önemin altını çizen Gültepe, "Uzak pazarlara erişimde hava kargo taşımacılığının rolü çok büyük. Hız ve maliyet burada kritik faktörlerdir. Bu bağlamda, ülkemizin gurur kaynağı THY ile yeni protokol imzaladık," dedi. Protokol, 10 Mart - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

Sonuç

İki lider, konuşmalarının ardından iş birliği protokolünü imzalayarak, Türk ihracatçısının hava taşımacılığına erişimini artırma kararlılıklarını yinelemiş oldu.

Türk Hava Yollarının (THY) hava kargo markası Turkish Cargo, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)...

Türk Hava Yollarının (THY) hava kargo markası Turkish Cargo, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile yapılan indirimli kargo taşımacılığına yönelik işbirliği anlaşmasını 6'ncı kez yeniledi. İşbirliği anlaşmasının yenilenmesine dair tören, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla THY Genel Müdürlük VIP Salonu'nda gerçekleştirildi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, törende konuştu.

Türk Hava Yollarının (THY) hava kargo markası Turkish Cargo, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)...

Türk Hava Yollarının (THY) hava kargo markası Turkish Cargo, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile yapılan indirimli kargo taşımacılığına yönelik işbirliği anlaşmasını 6'ncı kez yeniledi. İşbirliği anlaşmasının yenilenmesine dair tören, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla THY Genel Müdürlük VIP Salonu'nda gerçekleştirildi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, törende konuştu.

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