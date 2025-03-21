TİKA, Uganda'da Deri Atölyesi ile Mesleki Eğitime Destek Sağlıyor

TİKA'nın Uganda'daki Yeni Projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Uganda İslam Üniversitesi (IUIU) işbirliği ile Uganda'da, mesleki eğitime yönelik önemli bir adım atıldı. Yapılan işbirliği neticesinde, Kampala Kampüsü'nde bir deri atölyesi kuruldu.

Atölyenin Hedefleri

Yeni atölye ile öğrencilere mesleki eğitim imkanı sunularak, iş bulma olanaklarının artırılması hedefleniyor. Atölyede, öğrenciler geleneksel teknikleri modern tasarımla birleştirerek ayakkabı, cüzdan, kemer ve el çantası gibi çeşitli deri ürünleri üretebilecekler.

Modern Makineler ve Eğitim Standartları

TİKA'dan yapılan açıklamada, ileri düzeydeki eğitimlerde kullanılabilecek modern makinelerin temin edilerek öğrencilerin uluslararası standartlarda üretim yapmalarının sağlanacağı vurgulandı. Böylece gençlerin bu alandaki rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor.

Sanat ve Ticari Vizyonun Gelişimi

Projenin, mesleki gelişim sağlamanın yanı sıra Uganda'daki gençlerin sanat ve ticari vizyonlarını da geliştireceği ifade edildi. Bu tür atölyelerin bölgedeki iş gücü kalitesini artırıcı etki göstermesi bekleniyor.