TikTok’un 'Yakışıklı Güvenlik'i Muhammet Sürmeli’nin hayran buluşmasında kavga

TikTok’ta “Yakışıklı Güvenlik” adıyla tanınan ve 2 milyondan fazla takipçisi olan Muhammet Sürmeli, hayranlarıyla buluşmak için Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezine gitti. Sürmeli, hayranlarıyla fotoğraf çektirip sohbet etti. Ancak buluşma sırasında bazı hayranlar arasında sözlü sataşma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı. Kavgaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. Muhammet Sürmeli ise olay yerinden uzaklaştırıldı.

Muhammet Sürmeli kimdir?

Muhammet Sürmeli, 23 yaşında bir sosyal medya fenomenidir. TikTok’ta “Yakışıklı Güvenlik” adıyla videolar paylaşmaktadır. Sürmeli, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı bir alışveriş merkezinde çektiği videolarla kısa sürede popüler oldu. Sürmeli’nin TikTok’ta 2 milyondan fazla, Instagram’da ise 500 binden fazla takipçisi bulunmaktadır. Sürmeli, hayranlarıyla sık sık buluşma etkinlikleri düzenlemektedir.

Muhammet Sürmeli’nin hayran buluşması nerede ve ne zaman oldu?

Muhammet Sürmeli’nin hayran buluşması, 3 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 17.00’de Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde gerçekleşti. Sürmeli, hayran buluşmasını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Buluşmaya çok sayıda hayranı katıldı.





Muhammet Sürmeli’nin hayran buluşmasında neden kavga çıktı?

Muhammet Sürmeli’nin hayran buluşmasında kavga çıkmasının nedeni henüz net olarak bilinmemektedir. Ancak bazı iddialara göre, Sürmeli’nin hayranları arasında kıskançlık ve rekabet nedeniyle tartışma çıktı. Bazı hayranlar, Sürmeli ile daha fazla ilgilenilmediğini ve diğer hayranların kendilerini ittiğini öne sürdü. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada bazı hayranlar yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için müdahale etti. Polis, biber gazı kullanarak kavgayı sonlandırdı. Kavgaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. Muhammet Sürmeli ise olay yerinden uzaklaştırıldı.