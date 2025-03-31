Tiyatro Hayali’nin Yeni Oyunu ‘Mercaniye Çok Yaşa’ 7 Nisan’da Sahne Almaya Hazırlanıyor

Tiyatro Hayali'nin Yeni Oyunu ‘Mercaniye Çok Yaşa’

ENKA Sanat, Tiyatro Hayali'nin merakla beklenen yeni oyunu ‘Mercaniye Çok Yaşa’ ile tiyatroseverleri buluşturuyor. 7 Nisan saat 20.30'da ENKA Oditoryumu’ Açıklığa Kavuşacak Tarihi Mücadele Ahmet Sami Özbudak'ın kaleme aldığı oyun, Emrah Eren tarafından yönetiliyor. Oyunda Erdem Akakçe, Sevil Akı, Bülent Çolak, Bihter Dinçel ve Fatih Koyunoğlu gibi deneyimli isimler rol alıp, seyircilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. ‘Mercaniye Çok Yaşa’, Osmanlı'nın son döneminde, donanma gemisi Mercaniye'nin kaptanı Asaf Kaptan üzerinden, bir devrin kapanışını ve mücadeleyi ele alıyor. Tiyatroseverler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak görülen bu oyun, günümüzle geçmiş arasında köprü kurarak derin bir içsel sorgulama yaratmayı hedefliyor. ENKA Sanat, Tiyatro Hayali'nin yeni oyunu "Mercaniye Çok Yaşa"yı tiyatroseverlerle buluşturuyor. Ahmet Sami Özbudak'ın kaleme aldığı oyun, 7 Nisan saat 20.30'da ENKA Oditoryumu'nda sahnelenecek. ENKA Sanat, Tiyatro Hayali'nin yeni oyunu "Mercaniye Çok Yaşa"yı tiyatroseverlerle buluşturuyor. Ahmet Sami Özbudak'ın kaleme aldığı oyun, 7 Nisan saat 20.30'da ENKA Oditoryumu'nda sahnelenecek.