Tiyatrocu Gülümser Gülhan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ünlü oyuncu Hatice Gülümser Gülhan, Beylerbeyi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 21:19
Tiyatrocu Gülümser Gülhan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ünlü tiyatrocu Hatice Gülümser Gülhan, 'Postacı' ve 'Davacı' filmleriyle tanınarak hafızalarda yer eden isim, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni, Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camisi'nde gerçekleştirildi.

Törene, Gülhan'ın eşi Ahmet Gülhan taziyeleri kabul ederken, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına aile üyeleri ve dostlarının yanı sıra sanat camiasından birçok kişi katıldı. Aralarında Şevket Altuğ ve Muharrem Türkseven gibi isimlerin bulunduğu sevenleri, Gülhan’ı son yolculuğuna uğurladı.

Gülhan'ın naaşı, cenaze namazının ardından omuzlarda taşınarak Küplüce Mezarlığı’nda defnedildi. Hatice Gülümser Gülhan, özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile rol aldığı 'Postacı' filmiyle hafızalarda kaldı.

Ayrıca 'Mesela Muzaffer', 'Sevgili Bebeklerim' ve 'Sivri Akıllılar' gibi önemli yapımlarda da yer alan Gülhan, son olarak 2010 yılında 'Cümbür Cemaat Aile' dizisinde izleyicilerle buluşmuştu.

"Postacı" ve "Davacı" filmleriyle tanınan tiyatro oyuncusu Hatice Gülümser Gülhan, son yolculuğuna...

"Postacı" ve "Davacı" filmleriyle tanınan tiyatro oyuncusu Hatice Gülümser Gülhan, son yolculuğuna uğurlandı. Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılan oyuncunun eşi Ahmet Gülhan taziyeleri kabul etti.

"Postacı" ve "Davacı" filmleriyle tanınan tiyatro oyuncusu Hatice Gülümser Gülhan, son yolculuğuna...

"Postacı" ve "Davacı" filmleriyle tanınan tiyatro oyuncusu Hatice Gülümser Gülhan, son yolculuğuna uğurlandı. Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılan oyuncunun eşi Ahmet Gülhan taziyeleri kabul etti.

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