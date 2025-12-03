TMSF'nin Seyhan Belediyesi Hesaplarına Bloke Koyduğu İddiası

İddiaların Detayları

Aziz İhsan Aktaş’a ait şirketlerin yönetimi ve mal varlıklarının TMSF’ye devredilmesinin ardından, fon ile ilgili yeni bir blokaj iddiası gündeme geldi. İddiaya göre, TMSF, Aktaş’ın Seyhan Belediyesi’nden olan alacakları karşılığında belediyenin banka hesaplarına bloke koydurdu.

Daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında Aziz İhsan Aktaş’a ait şirketlerin yönetimi ve mal varlıkları TMSF kontrolüne geçirilmişti. Fonun şirketlerde başlattığı geriye dönük mali incelemelerde, Seyhan Belediyesi’nin bu şirketlere yüklü miktarda borcu olduğu tespit edildi.

TMSF yetkilileri, şirketlerin tüm hak ve alacaklarının fon kontrolünde bulunması nedeniyle, belediyeden olan alacakların tahsili için yasal süreci başlattı. Bu süreç kapsamında, belediyenin tüm banka hesaplarına bloke konulduğu öne sürülüyor.

Söz konusu iddialarla ilgili olarak Seyhan Belediyesi yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aktaş Soruşturması ve Tutuklamalar

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında daha önce, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi Celal Tekin’in Aktaş’tan rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandıkları bildirilmişti.

