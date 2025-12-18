Tofaş Spor Salonu'nda Bıçaklı Kavga: Nilüfer'de 2 Veli Yaralandı

Olayın Özeti

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece saat 20.00 sularında Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Hatun Caddesi üzerinde bulunan Tofaş Spor Salonu seyirci giriş kapısı önünde meydana geldi.

İddiaya göre, sporcu velisi T.T., tesisin bekleme salonunda koltuğun sarkan ipiyle oynayan çocuğunu dövdüklerini öne sürdüğü diğer sporcu velileri Mustafa Dedecan ve Can Çiftgül ile tartışmaya başladı. Salon içindeki tartışma dışarı taşındı.

Çatışma ve Yaralanmalar

Dışarıya çıkan taraflardan aracına yönelen T.T., elinde bıçakla geri dönerek Mustafa Dedecan'a saldırdı. Çıkan arbedede Dedecan, batın bölgesinden bıçaklanırken, kavgayı ayırmaya çalışan Can Çiftgül de sağ bacağından yaralandı. Vatandaşların müdahalesine rağmen yaralılar kanlar içinde yere yığıldı.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yerdeki yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Gözaltı ve Soruşturma

Olayın şüphelisi olduğu iddia edilen T.T., suç aleti bıçak ile birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından T.T.'nin bugün öğle saatlerinde adliyeye sevkedileceği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Tanıkların Tepkisi

Maç izlemeye gelen sporseverlerin gözleri önünde yaşanan bıçaklı kavgaya tanık olan bazı kişiler, olaya tepki göstererek 'Nilüfer Teksas’a döndü' yorumunda bulundu.

