TOGÜ'de 4 Katlı, 500 Araç Kapasiteli Otoparkın Temeli Atıldı

Ali Şevki Erek Yerleşkesinde kampüs park sorununa kalıcı çözüm

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ali Şevki Erek Yerleşkesinde temeli atılan 4 katlı ve 500 araç kapasiteli modern otopark, kampüsteki yıllardır süregelen park sorununa kalıcı çözüm olacak.

Otoparkın temel atma törenine Milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Hayri Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Âdem Dizer, İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Gürel, daire amirleri ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Projeyle ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 7 bin metrekarelik kullanım alanına sahip otoparkın yerleşkedeki trafik ve park sıkışıklığını büyük ölçüde azaltacağını belirtti. Yılmaz, uzun yıllardır süregelen park sorununun bu yapıyla önemli ölçüde çözüleceğini ifade etti.

"Kampüsteki park sıkışıklığı artık sürdürülemez bir noktaya gelmişti. Bugün, bu sıkışıklığa ilk kazmayı değil, ilk çözümü vuruyoruz" dedi.

Rektör Yılmaz konuşmasında projenin manevi anlamına da değinerek, "Bugün atılan bu temel; çözümün temelidir, bilimin temelidir, şifanın temelidir." ifadelerini kullanıp otoparkın hem üniversiteye hem de kente katacağı değerin altını çizdi.

