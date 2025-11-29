Tokat'a 13 Bin Metrekare Trafik Eğitim Parkuru — Direksiyon Sınavları Tek Merkezde

Tokat'ta 13 bin metrekarelik Trafik Eğitim Parkuru kuruluyor

Tokat Belediyesi, 13 bin metrekarelik eski hayvan pazarı alanında modern ve kapsamlı bir Trafik Eğitim Parkuru kuruyor. Proje, sürücü adayları için düzenli bir eğitim ortamı sağlarken şehir içi trafik akışını da rahatlatmayı hedefliyor.

Direksiyon sınavları yeni merkeze taşınıyor

Tokat genelindeki direksiyon sınav güzergâhları, yeni düzenleme ile tek merkezde toplanacak. Bu kapsamda direksiyon eğitim parkurları tamamen bu alana taşınacak ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uyguladığı direksiyon sınavları artık burada yapılacak. Sınav günlerinde yoğunluk yaşanan 600 Evler, Güneşli ve Dimes kavşağı hattı belirgin şekilde rahatlayacak.

Proje detayları ve uygulama

Barbaros Caddesi üzerindeki eski hayvan pazarı alanında hayata geçirilen proje, geniş manevra alanları, uygulama pistleri ve sınav parkurları ile tasarlanıyor. 13 bin metrekare büyüklüğündeki proje, Türkiye’de ilk kez bu kapsamda hayata geçirilen bir trafik eğitim alanı olma özelliği taşıyor. Saha düzenleme çalışmalarında son aşamaya gelindi ve asfalt serimi uygulanıyor. Alan kısa süre içinde eğitim pistleri ve sınav parkurları için hazır hâle getirilecek.

Başkan Yazıcıoğlu'nun açıklaması

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu proje hakkında şunları söyledi: "Tokat’ımızın trafik güvenliğini artıracak ve şehir içi akışı düzenleyecek önemli bir adım atıyoruz. Yeniyurt Mahallesi Barbaros Caddesi’nde, eski hayvan pazarının bulunduğu 13 bin metrekarelik alanı modern bir Trafik Eğitim Parkuru olarak şehrimize kazandırıyoruz. Direksiyon sınav süreçlerinin bu merkezde toplanmasıyla özellikle 600 Evler, Güneşli ve Dimes Kavşağı bölgesindeki trafik yoğunluğu önemli ölçüde hafiflemiş olacak. Bu çalışma, Tokat Belediyesi olarak benimsediğimiz Üretken Belediyecilik anlayışımızın bir sonucudur. Şehrimizin kaynaklarını doğru, planlı ve verimli kullanarak hem eğitim altyapısını güçlendiriyor hem de trafik düzenine katkı sağlıyoruz. Tokat’ın ulaşım kapasitesini artırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz".

