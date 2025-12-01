Tokat Günçalı'da 508 Yaşındaki Ardıç Ağacı Anıt Ağaç Tescili Bekliyor

Tokat'ın Günçalı köyündeki 508 yaşındaki ardıç ağacının anıt ağaç olarak tescil edilmesi için muhtar ve köylüler çağrı yaptı; jandarma devriye ile koruyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:17
Tokat merkeze bağlı Günçalı köyü sınırlarındaki, 508 yaşında olduğu değerlendirilen ardıç ağacının anıt ağaç olarak tescili için köy muhtarı ve vatandaşlar yetkililere çağrıda bulundu. Bölgeye takviyeli devriyeler atanarak ağaç, İl Jandarma Komutanlığı çevre koruma tipi ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Ardıç ağacının yaşı ve inceleme süreci

Kent merkezine 36 kilometre uzaklıktaki Günçalı köyünde, köy çevresindeki tarihi ağaçların yaşlarının belirlenmesi ve korunması amacıyla çeşitli kurumlardan destek talep edildi. Yapılan incelemelerde, Kilise mevkiinde bulunan ardıç ağacının 508 yaşında olduğu iddia edildi. Muhtar ve köy sakinleri, ağacın tescil edilmesi için resmi sürecin başlatılmasını istiyor.

Muhtarın açıklaması

Günçalı Köyü Muhtarı Murat Topaç, çalışmaların çok sayıda kurumla ortak yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi: 'Köyümüz bu bölgede en eski yerleşim yeridir. Köyümüzde birçok tarihi bölge ve çok sayıda yaşlı ağaç bulunuyor. Bu ağaçlarla ilgili gerekli bilirkişilerden raporlar hazırlattık. Üniversitelerden, İl Özel İdaresinden ve Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünden heyetler gelerek incelemeler yaptı. Hazırlanan raporlarda bu ardıç ağacının 508 yaşında olduğu tespit edildi. Biz de bu ağacın anıt ağaç olarak tescil edilmesini talep ediyoruz.'

Köylülerin talebi ve geçmiş inceleme

Köy sakinlerinden Tahsin Bakır ise ağacın uzun süredir korunmakta olduğunu vurguladı ve şunları aktardı: 'Arkamızda bulunan ardıç ağacı, 19 Ağustos 2023 tarihinde Dr. Mehmet Ali Başaran tarafından incelendiğinde 506 yaşında olduğu belirlenmişti. Bu röportajı iki yıl sonra yapıyoruz ve şimdi yaşı 508 olarak tespit edildi. Köye bu kadar yakın olmasına rağmen kimse bu ağaçların dalına bile zarar vermez. Buranın bir an önce tescil edilmesini istiyoruz.'

Köy halkı, hem kültürel mirasın korunması hem de bölgenin doğal değerlerinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla tescil sürecinin hızlandırılmasını talep ediyor. Jandarma ekipleri de ağaç çevresinde düzenli devriyeler yaparak korumayı sürdürüyor.

