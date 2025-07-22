Tokat'ta Arazi Yangını: 10 Dönüm Zarar Gördü

Yangın Hızla Büyüdü

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kuytul köyünde, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın büyük bir alanı etkisi altına aldı. Yangın, hızla yayılarak 10 dönümlük alanın zarar görmesine neden oldu.

İhbar Üzerine Ekipler Harekete Geçti

Yangının bildirilmesi üzerine, Turhal Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde, yangın yaklaşık 1 saatlik bir çalışma ile kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.