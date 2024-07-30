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Tokat'ta Freni Boşalan Traktör Otomobile Çarptı

Tokat'ta freni boşalan traktör, otomobilin üzerine çıkarak kazaya sebep oldu. Bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 12:01
Tokat'ta Freni Boşalan Traktör Otomobile Çarptı

Tokat'ta Trafik Kazası: Freni Boşalan Traktör Otomobile Çarptı

Tokat'ta meydana gelen bir trafik kazasında, freni boşalan buğday yüklü traktör, ışıklarda bekleyen bir otomobilin üzerine çıktı. Olay, Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda gerçekleşti ve kazada traktör sürücüsü hafif yaralandı.

Olayın Detayları

S.A. isimli sürücünün kontrolündeki 60 BG 914 plakalı traktör, ani bir şekilde freni boşaldı. Park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra, trafik ışıklarında bekleyen M.Y. yönetimindeki plakasız aracın üzerine çıkarak durabildi.

Zarar ve Sonuçlar

Olay sonrası traktör sürücüsü hafif yaralanırken, traktörün çarptığı araçta ve park halindeki otomobilde ciddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar, kaldırıldıktan sonra yola dökülen buğday temizlendi ve yol trafiğe yeniden açıldı.

Tokat’ta freni boşalan buğday yüklü traktör trafik ışıklarında bekleyen otomobilin üzerine çıktı...

Tokat’ta freni boşalan buğday yüklü traktör trafik ışıklarında bekleyen otomobilin üzerine çıktı, traktör sürücüsü hafif yaralandı.

Tokat’ta freni boşalan buğday yüklü traktör trafik ışıklarında bekleyen otomobilin üzerine çıktı...

Tokat’ta freni boşalan buğday yüklü traktör trafik ışıklarında bekleyen otomobilin üzerine çıktı, traktör sürücüsü hafif yaralandı.

Tokat’ta freni boşalan buğday yüklü traktör trafik ışıklarında bekleyen otomobilin üzerine çıktı...

Tokat’ta freni boşalan buğday yüklü traktör trafik ışıklarında bekleyen otomobilin üzerine çıktı, traktör sürücüsü hafif yaralandı.

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