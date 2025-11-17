Tokat'ta Jandarma Bot Timi Almus Baraj Gölü'nde Huzuru Sağlıyor

Denize kıyısı olmayan Tokat'ta Jandarma Asayiş Bot Timi, Almus Baraj Gölü'nde devriye yaparak güvenliği sağlıyor ve doğayı koruyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:12
İç sularda güvenlik ve çevre koruma görevini yürütüyor

Denize kıyısı olmayan Tokat'ta görev yapan Jandarma Asayiş Bot Timi, iç sularda hem güvenliği sağlıyor hem de doğayı koruyor.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Almus İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timi, Almus Baraj Gölü'nde düzenli devriyeler gerçekleştiriyor. Göl, Rusya, Japonya, Hollanda, Norveç, İtalya, Yunanistan ve İngiltere başta olmak üzere 11 ülkeye balık ihracatının yapıldığı önemli bir su kaynağı olarak öne çıkıyor.

Sabah saatlerinde özenle hazırlanan botu ilçe komutanlığından araçla çekip baraj gölüne indiren ekipler, gün boyunca göl üzerinde devriye görevini icra ediyor. Ada ve adacıklar ile karadan ulaşılamayan koy ve kıyılarda önleyici kolluk hizmeti yürüten Asayiş Bot Timi; usulsüz ve kaçak su ürünleri avcılığının önlenmesi, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve çevre kirliliğinin denetlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Göl üzerinde seyreden deniz araçlarını makul şüphe halinde kontrol eden jandarma personeli, kafes balıkçılığı yapan vatandaşlarla da sürekli iletişim kurarak bilgilendirme ve güvenlik amaçlı görüşmeler gerçekleştiriyor. Ekiplerin çalışmasıyla hem göl ekosisteminin korunması hem de vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

