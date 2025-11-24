Tokat'ta Otomobil Tır Dorsesine Çarptı: Sürücü Sıkıştı, Güçlükle Kurtarıldı

Tokat-Sivas karayolunda M. A. yönetimindeki otomobil tır dorsesine çarptı; sürücü sıkıştı, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı ve Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 00:28
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 00:33
Gece saatlerinde Tokat-Sivas karayolu Yatmış köyü yakınlarında kaza

Tokat'ta, gece saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil, bir tırın dorsesine çarparak hurda yığınına döndü. Olay, Tokat-Sivas karayolu Yatmış köyü yakınlarında gerçekleşti.

İddiaya göre Sivas'tan Tokat istikametine seyir halinde olan M. A. yönetimindeki 33 VNS 06 plakalı otomobil, yan yoldan karayoluna çıkan ve sürücüsü öğrenilemeyen 60 ABM 177 çekici plakalı Mercedes marka tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil büyük hasar alırken, sürücü M. A. araçta sıkıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü güçlükle bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarma sırasında sürücünün yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Ağır yaralanan sürücü M. A., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

