Tokat’ta Takla Atan Hafif Ticari Araçta 5 Kişi Yaralandı

Kaza ve müdahale detayları

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Perakende Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 60 ABR 967 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Araç ters döndü ve içinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildiler.

Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

TOKAT’TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI.