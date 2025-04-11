Tokat'ta Uçuruma Devrilen Otomobilde 4 Yaralı

Tokat'ın Erbaa İlçesinde Kaza

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen korkutucu kaza, 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Celil Çetin'in kullandığı 42 AY 927 plakalı otomobil, Erdemli köyü Arslanlar mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 60 metrelik bir uçuruma devrildi.

Yaralıların Durumu

Vatandaşların hemen hemen olay yerine yaptığı ihbar neticesinde, sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri hızla olay mahalline sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Celil Çetin ile araçta bulunan Ayşe Çetin, Ömer Binar ve Şerife Binar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, yaşanan kazanın nedenine dair incelemelere devam ediyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.