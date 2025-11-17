TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

TOKİ'de "Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir" Uyarısının Anlamı

Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde e-Devlet sorgulamalarında bazı adaylar "TOKİ başvurunuz olumlu değerlendirilememiştir" uyarısıyla karşılaşıyor. Bu ifade, başvurunun bir sonraki aşama olan kura çekilişine katılma hakkının kazanılamadığını ve başvurunun geçersiz sayıldığını gösterir.

Bu Uyarı Hangi Durumlarda Verilir?

e-Devlet ekranında görülen bu uyarının arkasında genellikle şu nedenler bulunur:

- Gelir Kriteri: Hane halkı aylık gelirinin, TOKİ'nin o proje için belirlediği üst sınırı aşması.

- İkamet Şartı: Başvuru yapılan il veya ilçe sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etme şartının sağlanamaması veya ilgili il nüfusuna kayıtlı olmama.

- Mülkiyet Durumu: Başvuru sahibinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı, tapuda konut olarak görünen bir mülkün bulunması.

- Yaş Sınırı: Başvuru için belirlenen yaş şartının (örneğin 18 veya 25) altında kalınması.

- Eksik/Hatalı Bilgi: Başvuru formunda beyan edilen bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVI) veya Tapu ve Kadastro (TKGM) kayıtlarıyla uyuşmaması.

- Daha Önce Konut Almış Olmak: Başvuru sahibinin daha önce TOKİ aracılığıyla konut satın almış veya TOKİ kredisi kullanmış olması.

- Birden Fazla Başvuru: Aynı hane içinden birden fazla başvuru yapılmış olması (eşler veya 18 yaş altı çocuklar gibi).

"Başvuru Durumu Değerlendiriliyor" Ne Demek?

Eğer e-Devlet'te "Başvuru durumu değerlendiriliyor" ibaresi görünüyorsa panik yapmaya gerek yoktur. Bu ifade, başvurunuzun TOKİ yetkilileri tarafından alındığını ve NVI, TKGM ile bankaların verileriyle karşılaştırılarak incelendiğini gösterir. Başvuru yoğunluğuna bağlı olarak bu aşama zaman alabilir; değerlendirme tamamlandıktan sonra durum "Olumlu Değerlendirildi" veya "Olumlu Değerlendirilemedi" olarak güncellenecektir.

TOKİ Başvurusu Kabul Edilenler ve Ödemeler

Değerlendirme olumlu sonuçlanan adaylara TOKİ tarafından yetkilendirilen banka (genellikle Ziraat Bankası veya Halkbank) aracılığıyla SMS gönderilir. Mesajda, kura çekilişine katılmak için yatırılması gereken 5.000 TL tutarındaki başvuru bedeli ve kişiye özel hesap numarası yer alır. Verilen süre (genellikle 3 iş günü) içinde ödeme yapılmaması halinde başvuru geçersiz sayılır ve kura listesinden çıkarılır.

TOKİ Başvurusu Reddedilenler Ne Yapmalı?

"TOKİ başvurunuz olumlu değerlendirilememiştir" mesajını alan vatandaşların kura çekilişine katılma hakkı bulunmamaktadır. Bu durumda yapılacak en doğru adım, e-Devlet üzerindeki bilgileri kontrol ederek beyanlarla resmi kayıtların (NVI, TKGM) uyumlu olup olmadığını gözden geçirmek ve gelecekteki başvuru dönemlerinde şartları yeniden sağlamaktır.

500 Bin Sosyal Konut Projesi Takvimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan proje için başvuru takvimi şöyle:

- Başvuru Başlangıç (T.C. Kimlik No'ya Göre): 10-14 Kasım 2025

- Tüm Vatandaşlara Açık Başvuru: 15 Kasım – 19 Aralık 2025

- Başvuru Bitiş Tarihi: 19 Aralık 2025

- Değerlendirme Süreci: Aralık 2025 boyunca devam edecek.

- Kura Çekilişleri: 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında etaplar halinde yapılacak.

- Konut Teslimleri (Hedef): Mart 2027 itibarıyla.

Başvuru sahipleri e-Devlet ve başvuru yapılan banka şubeleri üzerinden sonuçları düzenli takip etmeli, kabul durumunda bildirilen süre içinde gerekli ödemeyi yapmayı unutmamalıdır.