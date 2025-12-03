Toroslar Belediyesi'nde TİS Krizi: Hizmet-İş 3 Davayı Kazandı

Toroslar Belediyesi'nde TİS krizi: Sendika üç davayı da kazandı

Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Karakaş, Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın belediye meclisindeki açıklamalarına yanıt vererek, sürecin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Karakaş, 1 Temmuz 2023 tarihinde belediye ile sendika arasında tamamen yasal zeminde imzalanan ve iki yıl geçerli olan Toplu İş Sözleşmesi'nin (TİS) yeni yönetim tarafından uygulanmadığını, işçilerin haklarının gasp edildiğini söyledi.

Mahkeme kararları ve "imza" iddiası

Karakaş, belediyenin protokolü iptal ettirmek için açtığı davaların tamamının 3 ayrı mahkeme tarafından reddedildiğini vurgulayarak, "TİS yasaldır, geçerlidir, imza sahipleri yetkilidir. Bunu üç mahkeme tescillemiştir" ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldız'ın mecliste dile getirdiği "İmzalayan kişi öldüğü için dava düştü" sözlerini "tamamen asılsız" olarak nitelendiren Karakaş, mahkemenin kararının açık olduğunu; TİS'in Anayasa'ya ve yasalara uygun bulunduğunun net şekilde ifade edildiğini belirtti. Karakaş ayrıca, "Hiçbir makam hukuku çiğneyemez, hiçbir yalan gerçeğin üstünü örtemez. Emekçinin hakkını sonuna kadar savunacağız" dedi.

Belediyenin mali sorumlulukları

Sendika açıklamasında, mahkeme kararları doğrultusunda belediyenin yaklaşık 12 aylık maaş farkları, ikramiyeler, SGK ve vergi farkları ile haksız şekilde işten çıkarılanların tüm alacaklarını ödemekle yükümlü olduğu ifade edildi. TİS'in uygulanmaması nedeniyle oluşan ek SGK yükleri ve dava masraflarının kamu zararına dönüştüğü de kaydedildi.

