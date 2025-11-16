Tosya'da bin 344 sentetik ecza hapı ele geçirildi: M.V. tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 344 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi; gözaltına alınan şüpheli M.V. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 13:33
Tosya'da bin 344 sentetik ecza hapı ele geçirildi: M.V. tutuklandı

Tosya'da bin 344 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Jandarma operasyonu sonrası şüpheli tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tosya ilçesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bin 344 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.V., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklandı.

KASTAMONU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN TOSYA İLÇESİNDE BİN 344 ADET SENTETİK ECZA HAPI ELE...

KASTAMONU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN TOSYA İLÇESİNDE BİN 344 ADET SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLİRKEN, BİR KİŞİ DE TUTUKLANDI.

İLGİLİ HABERLER

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Mevsimin İlk Karı: Ahlat'ın Köyleri Beyaza Büründü
2
Hakkari'de Mevsimin İlk Karı Etkili: Kent Merkezinde 5 cm, Yüksek Kesimlerde 20 cm
3
Gaziantep'te 16 yıl kesinleşmiş cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı
4
Serdivan'da jandarma uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
5
Muazzez Abacı için AKM’de veda töreni — Bakan Ersoy ve sanatçılar konuştu
6
Muş'ta Yoğun Kar: 14 Köy Yolu Kapandı, 4 Araç Mahsur Kaldı
7
İlkadım'da 2025 Aile Yılı Protokolü — Başkan Kurnaz: Aile Bütünlüğüne Önem Veriyoruz

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?