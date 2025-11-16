Tosya'da bin 344 sentetik ecza hapı ele geçirildi: M.V. tutuklandı

Tosya'da bin 344 sentetik ecza hapı ele geçirildi
Jandarma operasyonu sonrası şüpheli tutuklandı
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tosya ilçesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bin 344 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.V., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklandı.
