Trabzon'da Balıkçı Barınakları Lüks Konuta Dönüşüyor — 5-7 Milyon TL

Yayın Tarihi: 23.11.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 09:55
Trabzon’da amacı dışında kullanılan ve tapusu bulunmayan balıkçı barınakları, son yıllarda lüks yaşam alanlarına dönüştürülerek milyonluk bedellerle el değiştiriyor. Balıkçılara sadece kullanım hakkı verilen bu barınaklar, bakım-onarım ve çekek yeri işlevinin ötesine geçirilerek 5 ila 7 milyon TL arasında fiyatlarla pazarlanıyor.

İş adamları, kamu görevlileri ve profesyonel futbolcular tarafından hafta sonu evi, özel hobi alanı veya deniz kıyısında kişisel mülk gibi kullanılan yapılar, resmi kayıtlarda yalnızca balıkçıların barınma ve ekipman koruma alanı olarak tanımlanmasına rağmen ticari değer taşıyor. Özellikle Faroz ve 100. Yıl balıkçı barınakları, bu dönüşümün merkezi haline geldi. Kentin Ortahisar ilçesindeki bazı limanlar ise dış cephe kaplaması, özel peyzaj, teras uygulamaları ve kaçak ek imalatlarla adeta özel mülke dönüştürülmüş durumda.

Uzman uyarısı: Kıyı tesisleri kamuya ait

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Prof. Dr. Coşkun Erüz, kıyıların kullanımına ilişkin ciddi baskı olduğunu belirterek, "Deniz kenti Trabzon ancak plajı olmayan bir kent. İnsanlar artık denize ulaşmayı teknelerle yapıyor. Dolayısıyla denize çok fazla talep var" dedi. Erüz, artan talebin barınaklarda yoğunluğa yol açtığını ve alım-satımların fahiş fiyatlarla yapıldığının söylendiğini vurguladı.

Erüz, ayrıca şunları kaydetti: "Kıyılardaki barınakların hepsi kanuna göre devletin". Barınakların kişisel mülkiyete konu olamayacağını, üzerinde yalnızca kullanım hakkı bulunabileceğini hatırlattı ve devletin gerektiğinde müdahale edip bu alanları dönüştürebileceğini söyledi.

Kontrolsüzleşme ve standart çağrısı

Prof. Dr. Erüz, kontrolsüz yapılaşmanın limanları da yaylalardaki kaçak yapılaşma örneğine benzer bir duruma sürüklediğini belirterek, "Balıkçı barınakları konaklama tesisleri ve yaşanılan yerler değildir" ifadesini kullandı. Erüz, barınakların ve çekek yerlerinin uluslararası standarda göre düzenlenmesi gerektiğini, aksi takdirde bölgenin kimliğine yakışmayan tesisleşmenin yayılacağını söyledi.

Erüz sözlerini şöyle sürdürdü: "Barınaklar sadece balıkçılık faaliyetleri sırasında ağların depolandığı ve teknelerin geçici olarak barındığı yerler olmalıdır. Sorun, balıkçıların değil; kontrolsüzlük ve kuralsızlıktır. Ulusal düzeyde standart ve kontrol mekanizması oluşturulursa Trabzon buna uyacaktır."

Şehir yönetimleri ve ilgili kurumların, kıyıların kullanım sınırlarını belirleyip denetimleri sıkılaştırması gerektiği vurgulanıyor. Aksi halde barınaklarda başlayan lüks dönüşümün, kıyı alanlarının kamu niteliğini zayıflatması ve çevresel-kentsel sorunları derinleştirmesi bekleniyor.

