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Trabzon'da Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Kişi Tutuklandı

Trabzon merkezli dolandırıcılık operasyonu kapsamında 11 şüpheli tutuklandı, 51 milyon lira dolandırıcıların elinde.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 21:05
Trabzon'da Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Kişi Tutuklandı

Trabzon merkezli olarak gerçekleştirilen kapsamlı bir dolandırıcılık operasyonu, 5 ilde büyük bir sekte yarattı. 14 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan işlemler sonucunda 11’i tutuklandı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Teknik Büro Amirliği ekipleri hudutları aşan bir çalışmayla, 132 kişinin yatırım vaadiyle 51 milyon lira dolandırıldığını belirledi.

Yaklaşık 4 ay süren detaylı çalışmalar sonucunda Mersin, Denizli, Manisa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla 14 şüpheli gözaltına alındı. Elde edilen materyaller arasında çok sayıda dijital malzeme, banka kartları, cep telefonları ve ruhsatsız tabanca yer aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından yeniden Trabzon'a götürüldü. Emniyette yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç, İ.Y, S.S, S.Ö, İ.A, G.K, B.C, S.Ö, C.D, T.Ö ve D.K çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonda yer alan diğer şüpheliler H.N.D, U.D ve M.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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