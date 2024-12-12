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Trabzon'da Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Tedbirli Olun!

Trabzon Valiliği, kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları uyardı. Denizde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 10:36
Trabzon'da Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Tedbirli Olun!

Trabzon'da Kuvvetli Rüzgar Uyarısı Yayımlandı

Trabzon Valiliği, il genelinde beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları uyararak dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı.

Rüzgarın Etkisi 16 Aralık'a Kadar Sürecek

Yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgarın Trabzon ve çevresinde 16 Aralık Pazartesi gününe kadar etkisini sürdüreceği belirtildi. Bu durumun, yerel halk ve ziyaretçiler için ciddi riskler doğurabileceğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Bu nedenle vatandaşlarımızın sahil hattında bulunmamaları, denize yaklaşmamaları ve küçük tekneler ile balıkçı tekneleriyle denize açılmamaları konularında dikkatli ve tedbirli olmaları can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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