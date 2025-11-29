Trabzon'da Reşadiye Viyadüğü İçin Rapor Gönderildi — Genç: Süreci Başlatıyoruz

Reşadiye Viyadüğü için bakanlığa rapor gönderildi

Ahmet Metin Genç: Süreci en kısa zamanda başlatacağız

Trabzon'da yıllardır tartışma konusu olan Reşadiye Viyadüğü ile ilgili son söz Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten geldi. Genç, kamunun ve şehir siluetinin gerektirdiği düzenlemeler doğrultusunda gerekli başvuruların yapıldığını duyurdu.

Genç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bakanlığımıza rapor yazılarımızı gönderdik; süreci en kısa zamanda başlatacağız".

Viyadük konusunda öz eleştiri yaptıklarını belirten Genç, "Reşadiye Viyadüğü ile ilgili değerlendirmemi baştan beri bir öz eleştiri olarak ifade ettim. Biz her şeyi doğru yaptık iddiasında bulunmadık; bazı hatalı kararlar da oldu" ifadelerini kullandı. Genç ayrıca, mevcut yeni durumlar nedeniyle kavşağın mutlaka yıkılması ve kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Başkan Genç, bölgedeki yapılaşma ve yoğun yaya hareketliliğine dikkat çekti: "Pazarkapı Camii, duraklarımız, ünitelerimiz ve Avrasya Pazarı göz önüne alındığında, yani yaya sirkülasyonunun çok yoğun olduğu bölgede, kavşaktan hızlı inen trafik hem trafik güvenliğini hem de yaya güvenliğini ciddi şekilde olumsuz etkiliyor."

Raporlama süreçlerinin tamamlandığını belirten Genç, Karayolları ile yapılan görüşmelerde de olumlu bir yaklaşım alındığını aktardı. Karayolları yetkililerinin, "büyük kirişlerin kullanılabileceği, kolonların ise dolgu olarak değerlendirilebileceği" yönünde görüş bildirdiğini söyledi.

Genç sözlerini, "İnşallah çalışmayı hızlı bir şekilde başlatmayı planlıyoruz. İlgili bakanlığa rapor ve yazılarımızı gönderdik; süreci en kısa zamanda başlatacağız" diyerek sonlandırdı.

TRABZON'DA YILLARDIR YIKILMASI YÖNÜNDE GÜNDEMİ MEŞGUL EDEN REŞADİYE VİYADÜĞÜYLE İLGİLİ TARTIŞMALARA TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ, SON NOKTAYI KOYARAK, "BAKANLIĞIMIZA RAPOR YAZILARIMIZI GÖNDERDİK; SÜRECİ EN KISA ZAMANDA BAŞLATACAĞIZ" DEDİ.