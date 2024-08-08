Trabzon'da Su Yönetimi Toplantısı Gerçekleşti

Trabzon'da, Doğu Karadeniz Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Valilik Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda Ele Alınan Konular

Toplantıda, nehir havza ve taşkın yönetimi planları ile sektörel su tahsis planı ve içme suyu havzası koruma planı gibi önemli konular masaya yatırıldı.

Vali Yıldırım'ın Açıklamaları

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığını vurguladı. Karadeniz Bölgesi'nde suyun bol görünmesine rağmen verimli bir şekilde depolanamadığını belirtti. Yıldırım, "Rize ve Trabzon'da suyu depolayamıyoruz. Su kaynaklarımızı iyi yönetmemiz gerekiyor. Suya erişim sağlamak için sorumlu kuruluşlar olarak buradayız," dedi.

Yağmurun Rolü

Yıldırım, su yönetiminin önemine değinerek, "Yağmur rejimi bizim kontrolümüzde değil ama suyun yönetimi bizim planlamamızın temeli olmalı. Eğer bunu başarabilirsek akan su afet oluşturmaz, bereket getirir," dedi.

Rize Valisi Baydaş’ın Görüşü

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da bölgedeki su yönetimi ve havza yönetimi konusuna dikkat çekti. Baydaş, Rize ve Trabzon'un kuraklık haritasında kendilerini olumlu yönde koruyan iller olduğunu belirtti. Su yönetiminin nasıl yapılması gerektiğine dair tartışmaların önemine vurgu yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan ise koordinasyon çalışmalarının önemine dikkat çekti. Özcan, "Bu çalışmalarda idari ve sosyal koordinasyon çok önemli. Kurumlar arasındaki etkinliğin sağlanması gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Ulusal Su Kurulu Çalışmaları

Özcan, ulusal su kurulunda 25 havzada su kurulu kurulduğunu ve yerel sorunların, gerektiğinde ulusal gündeme taşınacağını duyurdu. Toplantıda ayrıca, çalışma grup sorumluları sunumlar yaptı.

Trabzon'da, "Doğu Karadeniz Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Valilik Salonu'nda yapılan toplantıda, çalışma grup sorumluları sunum yaptı.

Trabzon'da, "Doğu Karadeniz Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Valilik Salonu'nda yapılan toplantıda, çalışma grup sorumluları sunum yaptı.

Trabzon'da, "Doğu Karadeniz Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Valilik Salonu'nda yapılan toplantıda, çalışma grup sorumluları sunum yaptı.

Trabzon'da, "Doğu Karadeniz Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Valilik Salonu'nda yapılan toplantıda, çalışma grup sorumluları sunum yaptı.

Trabzon'da, "Doğu Karadeniz Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Valilik Salonu'nda yapılan toplantıda, çalışma grup sorumluları sunum yaptı.