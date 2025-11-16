Trabzon’da Ziyaretçi Akını: Atatürk Köşkü 304 Bin, Çal Mağarası 153 Bin

Belediye verileriyle yılın turizm bilançosu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Atatürk Köşkü, Çal Mağarası, Kızlar Manastırı ve Şehir Müzesi, bu yıl gelen ziyaretçi sayılarıyla dikkat çekiyor.

Atatürk Köşkü bu yıl 304 bin 579 ziyaretçiyi ağırlarken, Kızlar Manastırını 19 bin 986 kişi gezdi. Doğal güzellikleriyle öne çıkan Çal Mağarasına 153 bin 961 ziyaretçi gelirken, Şehir Müzesi ise 21 bin 962 kişi tarafından gezildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Her yıl şehrimizde yüz binlerce kişiyi misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Turizm destinasyonlarımız, Trabzon’un kültürel ve doğal değerlerini yansıtan en önemli merkezlerdir. Şehrimizde turizmin sürdürülebilirliğini güçlendirmek ve daha ileri taşımak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Amacımız; vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamda zaman geçirmesini sağlamak" denildi.

Paylaşılan bu veriler, Trabzon’un hem kültür hem de doğa turizminde çekim gücünü sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE BAĞLI ATATÜRK KÖŞKÜ, ÇAL MAĞARASI, KIZLAR MANASTIRI VE ŞEHİR MÜZESİ 2025 YILINDA YÜZ BİNLERCE KİŞİYİ AĞIRLADI.