Trabzon’da Ziyaretçi Akını: Atatürk Köşkü 304 Bin, Çal Mağarası 153 Bin

Atatürk Köşkü, Çal Mağarası, Kızlar Manastırı ve Şehir Müzesi yıl içinde yüz binlerce ziyaretçi ağırladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 12:12
Trabzon’da Ziyaretçi Akını: Atatürk Köşkü 304 Bin, Çal Mağarası 153 Bin

Trabzon’da Ziyaretçi Akını: Atatürk Köşkü 304 Bin, Çal Mağarası 153 Bin

Belediye verileriyle yılın turizm bilançosu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Atatürk Köşkü, Çal Mağarası, Kızlar Manastırı ve Şehir Müzesi, bu yıl gelen ziyaretçi sayılarıyla dikkat çekiyor.

Atatürk Köşkü bu yıl 304 bin 579 ziyaretçiyi ağırlarken, Kızlar Manastırı19 bin 986 kişi gezdi. Doğal güzellikleriyle öne çıkan Çal Mağarasına 153 bin 961 ziyaretçi gelirken, Şehir Müzesi ise 21 bin 962 kişi tarafından gezildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Her yıl şehrimizde yüz binlerce kişiyi misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Turizm destinasyonlarımız, Trabzon’un kültürel ve doğal değerlerini yansıtan en önemli merkezlerdir. Şehrimizde turizmin sürdürülebilirliğini güçlendirmek ve daha ileri taşımak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Amacımız; vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamda zaman geçirmesini sağlamak" denildi.

Paylaşılan bu veriler, Trabzon’un hem kültür hem de doğa turizminde çekim gücünü sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE BAĞLI ATATÜRK KÖŞKÜ, ÇAL MAĞARASI, KIZLAR MANASTIRI VE ŞEHİR...

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE BAĞLI ATATÜRK KÖŞKÜ, ÇAL MAĞARASI, KIZLAR MANASTIRI VE ŞEHİR MÜZESİ 2025 YILINDA YÜZ BİNLERCE KİŞİYİ AĞIRLADI.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE BAĞLI ATATÜRK KÖŞKÜ, ÇAL MAĞARASI, KIZLAR MANASTIRI VE ŞEHİR...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Mevsimin İlk Karı: Ahlat'ın Köyleri Beyaza Büründü
2
Hakkari'de Mevsimin İlk Karı Etkili: Kent Merkezinde 5 cm, Yüksek Kesimlerde 20 cm
3
Gaziantep'te 16 yıl kesinleşmiş cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı
4
Serdivan'da jandarma uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
5
Muazzez Abacı için AKM’de veda töreni — Bakan Ersoy ve sanatçılar konuştu
6
Muş'ta Yoğun Kar: 14 Köy Yolu Kapandı, 4 Araç Mahsur Kaldı
7
İlkadım'da 2025 Aile Yılı Protokolü — Başkan Kurnaz: Aile Bütünlüğüne Önem Veriyoruz

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?